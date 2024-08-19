Шантаж присутствует в политике Владимира Зеленского с самого начала, отметил военно-политический эксперт Ян Гагин

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Режим Владимира Зеленского пытается шантажировать Россию "грязной бомбой", однако решение о ее применении находится в руках западных кураторов Киева, которым пока вряд ли выгодно развязывание ядерного конфликта, считает военно-политический эксперт Ян Гагин.

В июне 2023 года в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ТАСС заявили, что Киев мог продолжить работу по созданию "грязной" ядерной бомбы - начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории. В августе начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщал, что Украина с высокой долей вероятности уже создала "грязную бомбу".

"Шантаж присутствует в политике Зеленского с самого начала. Еще до начала СВО мы слышали о вероятном применении "грязной бомбы". Теоретически это возможно - на территории Украины находится Чернобыльская АЭС, есть отходы химические и радиоактивные. Возможно ли это на практике? Все решения судьбоносные принимаются не ими (офисом Зеленского - прим. ТАСС), а исключительно их хозяевами из НАТО. Другое дело, насколько это на руку Штатам (Соединенным Штатам Америки) или Британии. Я не думаю, что это выгодно", - сказал Гагин в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он уточнил, что применение "грязной бомбы" может повлечь за собой соответствующий ответ со стороны России, что будет равносильно развязыванию ядерной войны.

Об угрозах атомным станциям

В УВД ВГА Харьковской области сообщили, что киевские власти намерены осуществить удары по Курской и Запорожской АЭС, а затем обвинить Россию в провокации. Отмечается, что информация получена по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр).

О подготовке Киевом ядерной провокации также сообщил со ссылкой на источники с украинской стороны военкор Марат Хайруллин. По его информации, "очень велика вероятность удара" по Курской или Запорожской АЭС. По его словам, удары Киев планирует нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива.

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 07:00 (время совпадает с мск) в субботу атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков Запорожской АЭС. Люди не пострадали, "но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции". Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.