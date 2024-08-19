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ТАСС

Британия запустила на орбиту первый военный спутник для разведки и наблюдения

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Flickr / sjdunphy

Он должен проработать не менее пяти лет

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Великобритания запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли. Об этом говорится в сообщении, распространенном Космическим командованием Соединенного Королевства.

Как отмечается, спутник Tyche, выведенный на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9, был создан в Великобритании. Его разработка и сборка обошлись в £22 млн ($25 млн). Спутник весом 160 кг разработан для того, чтобы предоставлять картинку наземных объектов шириной в 5 км с четкостью до 90 см. Как ожидается, он должен проработать на орбите не менее пяти лет.

До этого Лондон уже пользовался собственной спутниковой системой Skynet, однако для доступа к изображениям с целью разведки и рекогносцировки все равно требовалось направлять запросы союзникам, прежде всего Соединенным Штатам.

"Как показал конфликт на Украине, использование космоса имеет решающее значение для военных операций. Tyche - первый спутник, запущенный в рамках космической программы ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка - прим. ТАСС) министерства обороны, в рамках которой к 2031 году будет создана группировка спутников и вспомогательных наземных систем", - отмечается в заявлении британского Космического командования. 

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