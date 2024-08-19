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ТАСС

В Индии заявили, что на саммите глобального Юга чаще обсуждали Газу, чем Украину

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Обломки зданий, поврежденных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
Обломки зданий, поврежденных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Тарек Алиян

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар отметил, что участники саммита выражали обеспокоенность в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Газе

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Участники организованного Индией виртуального саммита "Голос глобального Юга" чаще обсуждали ситуацию в секторе Газа, чем на Украине. Об этом сообщил журналистам глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

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"Довольно много участников [саммита] подняли вопрос о секторе Газа. Некоторые - как главы государств, так и министры иностранных дел - упомянули Украину. Но упоминания о секторе Газа определенно были гораздо более частыми, чем об Украине", - сказал Джайшанкар.

По его словам, участники саммита выражали обеспокоенность в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Газе. "Высказывалось мнение о прекращении огня и переговорах", - уточнил Джайшанкар.

Индия 17 августа провела третий онлайн-саммит "Голос глобального Юга". Открывая сессию глав МИД на саммите, Джайшанкар заявил, что страны глобального Юга испытывают на себе особое воздействие из-за многочисленных конфликтов и напряженности в мире. Он подчеркнул, что мировой порядок столкнулся с серьезными вызовами, однако международные организации не смогли найти подходящих решений.

К странам глобального Юга условно относят государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии. 

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Израиль
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Иран
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