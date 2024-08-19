Индия провела успешное испытание авиационной бомбы Gaurav

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Нью-Дели провел успешное испытание авиационной бомбы Gaurav. Об этом сообщает Министерство обороны Индии. Как поясняют в военном ведомстве, испытание, в котором был задействован истребитель Су-30МКИ ВВС страны, прошло у побережья штата Одиша. Самолет сбросил боеприпас, который поразил назначенную цель.

Организация оборонных исследований и разработок провела успешное первое летное испытание планирующей бомбы большой дальности Gaurav, которую сбросили с Су-30МКИ индийских ВВС. Испытание проводилось у побережья Одиши

– говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что новая авиабомба поразила цель на острове Уилер «с ювелирной точностью».

Как поясняют военные эксперты, авиационная бомба Gaurav после сброса двигается к цели с помощью высокоточной гибридной навигационной схемы на основе комбинации данных инерциальной системы навигации и GPS. Этот боеприпас оснащен складными крыльями размахом 3,4 метра, которые обеспечивают планирование авиабомбы на расстояние около 80 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что на учениях российский комплекс противовоздушной обороны, приобретенный Индией, условно уничтожил более 80% воздушных целей.