В случае прекращения помощи Киеву, "миллионы украинцев будут вынуждены бежать в Восточную Европу", утверждает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Если Германия и другие западные страны перестанут помогать Киеву, то Украина проиграет в конфликте с РФ и "миллионы украинцев будут вынуждены бежать в Восточную Европу". С таким утверждением выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью радиостанции SRF.

По его словам, предложения о прекращении поставок вооружений и финансовой помощи Киеву, которые все громче звучат в ФРГ, "не в интересах германского народа из-за угрозы новой волны миграции и раскола ЕС".

При этом ранее газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что Линднер направил главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок письмо, в котором указал, что Германия должна ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно бюджетному планированию, новых денежных средств на эти цели нет.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Согласно соглашению по бюджету на 2025 год, на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.