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Начавшееся ранним утром 6 августа вторжение ВСУ в Курскую область России обрастает новыми подробностями, в том числе почти конспирологическими. Американская ежедневная газета The Washington Post (WP) утверждает, что атака на российский регион якобы сорвала уже назначенные переговоры Москвы и Киева по частичному прекращению огня. Издание со ссылкой на как всегда неназванных дипломатов, которые знакомы с ходом подготовки переговорного процесса, сообщает, что соответствующая встреча должна была состояться в столице Катара уже до конца этого месяца.

Речь не идет о полном завершении конфликта, а лишь о договоренности двух противоборствующих сторон прекратить наносить удары по объектам энергетики. Катар выступал посредником и уже встречался по этому вопросу отдельно с Киевом и Москвой. Подготовка к переговорам шла более двух месяцев и «осталось лишь согласовать незначительные детали», пишет WP.

Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения ВСУ в Курскую область. Делегация Москвы назвала это «эскалацией». При этом, утверждает WP, Киев намеревался отправить свою делегацию в Доху, но власти Катара заявили, что не видят в этом смысла по причине отсутствия российских представителей.

Путин не будет настроен заключать сделку после Курской наступательной операции. Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением

— якобы сообщил американской газете некий российский источник, связанный с дипломатическими кругами.

Во что верится больше, так это в то, что, как пишет WP, украинские источники заявили, что шансы на исполнение договоренностей в Дохе были и без атаки на Курскую область невелики. В ответ на запрос The Washington Post в офисе Зеленского сообщили, что саммит в Дохе перенесли «из-за ситуации на Ближнем Востоке», но он состоится в формате видеоконференции 22 августа. Видимо, к этому времени война Израиля в секторе Газа прекратится сама собой и весь ближневосточный регион чудесным образом заживет в дружбе и мире.

Вот только с кем, интересно, будут проходить эти переговоры, если таковые вообще должны были состояться? Очевидно, в формате «сами себе позвонили, сами с собой поговорили» и выдали на гора очередную ерунду вроде той, так формально и не принятой, декларации по итогам «саммита мира», организованного в середине июня Зеленским в Швейцарии. Считающееся одним из самых старейших и влиятельных в США изданий «Вашингтон пост», похоже, все больше скатывается к уровню бульварной газетенки, публикующей «сенсационные» материалы, основанные на слухах.