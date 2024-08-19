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Военное обозрение

WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня

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Источник изображения: topwar.ru

Начавшееся ранним утром 6 августа вторжение ВСУ в Курскую область России обрастает новыми подробностями, в том числе почти конспирологическими. Американская ежедневная газета The Washington Post (WP) утверждает, что атака на российский регион якобы сорвала уже назначенные переговоры Москвы и Киева по частичному прекращению огня. Издание со ссылкой на как всегда неназванных дипломатов, которые знакомы с ходом подготовки переговорного процесса, сообщает, что соответствующая встреча должна была состояться в столице Катара уже до конца этого месяца.

Речь не идет о полном завершении конфликта, а лишь о договоренности двух противоборствующих сторон прекратить наносить удары по объектам энергетики. Катар выступал посредником и уже встречался по этому вопросу отдельно с Киевом и Москвой. Подготовка к переговорам шла более двух месяцев и «осталось лишь согласовать незначительные детали», пишет WP.

Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения ВСУ в Курскую область. Делегация Москвы назвала это «эскалацией». При этом, утверждает WP, Киев намеревался отправить свою делегацию в Доху, но власти Катара заявили, что не видят в этом смысла по причине отсутствия российских представителей.

Путин не будет настроен заключать сделку после Курской наступательной операции. Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением

— якобы сообщил американской газете некий российский источник, связанный с дипломатическими кругами.

Во что верится больше, так это в то, что, как пишет WP, украинские источники заявили, что шансы на исполнение договоренностей в Дохе были и без атаки на Курскую область невелики. В ответ на запрос The Washington Post в офисе Зеленского сообщили, что саммит в Дохе перенесли «из-за ситуации на Ближнем Востоке», но он состоится в формате видеоконференции 22 августа. Видимо, к этому времени война Израиля в секторе Газа прекратится сама собой и весь ближневосточный регион чудесным образом заживет в дружбе и мире.

Вот только с кем, интересно, будут проходить эти переговоры, если таковые вообще должны были состояться? Очевидно, в формате «сами себе позвонили, сами с собой поговорили» и выдали на гора очередную ерунду вроде той, так формально и не принятой, декларации по итогам «саммита мира», организованного в середине июня Зеленским в Швейцарии. Считающееся одним из самых старейших и влиятельных в США изданий «Вашингтон пост», похоже, все больше скатывается к уровню бульварной газетенки, публикующей «сенсационные» материалы, основанные на слухах.

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Страны
Израиль
Катар
Россия
США
Украина
Швейцария
1 комментарий
№1
19.08.2024 08:36
Цитата, q
Путин не будет настроен заключать сделку после Курской наступательной операции. Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением

В смысле?
Если были начаты переговоры по завершению огня и неприкосновенности энергетики, то это уж точно не России на руку.
Так что, если такие переговоры имели место, то Путин мог подписать такие документы только ПОД ДАВЛЕНИЕМ западных корпораций, чтоб стабилизировать цены на рынке, в ущерб интересам граждан России и самой России, потому что нас с помощью этой энергетики и убивают.
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