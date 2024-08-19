Зеленский опубликовал кадры с демонстрацией украинских военных разработок

Источник изображения: topwar.ru
Владимир Зеленский в своём телеграм-канале похвастался украинскими военными разработками, выложив иллюстрирующий их видеоролик.
Среди них противокорабельная ракета «Нептун» украинского производства, разработанная во второй половине 2010-х годов. Эта дозвуковая маловысотная ракета, по данным из открытых источников, имеет дальность действия от 280 до 400 километров в зависимости от модификации.
Источник изображения: topwar.ru
Были также упомянуты надводные беспилотные катера Sea Baby и MAGURA V5, которые Украина в ходе конфликта часто использовала в Чёрном море. Обе модели стали производить на Украине после начала конфликта.
Продемонстрировали на видео и самоходную артиллерийскую установку «Богдана», разработанную под «натовский» калибр 155 мм, а также противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар».
Источник изображения: topwar.ru
Кроме того, не обошлось и без демонстрации украинских беспилотных летательных аппаратов, таких как «Бобер», «Мрак» и «Лютый».
- такими словами сопроводил видеоролик считающий себя президентом Украины Зеленский.