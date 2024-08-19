Зеленский опубликовал кадры с демонстрацией украинских военных разработок

Источник изображения: topwar.ru

Владимир Зеленский в своём телеграм-канале похвастался украинскими военными разработками, выложив иллюстрирующий их видеоролик.

Среди них противокорабельная ракета «Нептун» украинского производства, разработанная во второй половине 2010-х годов. Эта дозвуковая маловысотная ракета, по данным из открытых источников, имеет дальность действия от 280 до 400 километров в зависимости от модификации.

Источник изображения: topwar.ru

Были также упомянуты надводные беспилотные катера Sea Baby и MAGURA V5, которые Украина в ходе конфликта часто использовала в Чёрном море. Обе модели стали производить на Украине после начала конфликта.

Продемонстрировали на видео и самоходную артиллерийскую установку «Богдана», разработанную под «натовский» калибр 155 мм, а также противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар».

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, не обошлось и без демонстрации украинских беспилотных летательных аппаратов, таких как «Бобер», «Мрак» и «Лютый».

На море: «Нептун», Sea Baby, MAGURA V5. На земле: «Богдана», «Стугна», «Корсар». В воздухе: «Бобер», «Мрак» и «Лютый». Наши украинские разработки, которые защищают Черное море, добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал

- такими словами сопроводил видеоролик считающий себя президентом Украины Зеленский.