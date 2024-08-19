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ТАСС

The Sun привела подробности уничтожения танка Challenger 2 в Курской области

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Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет".
Источник изображения: © Минобороны России

Как минимум один член экипажа погиб, сообщила газета

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Как минимум один член экипажа погиб при уничтожении британского танка Challenger 2 в Курской области, сообщила газета The Sun со ссылкой на источник.

Издание описывает видео, которое показывает, что танк "охвачен огненным шаром" после прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет". Источник сообщил газете, что в результате этого удара Challenger 2 был уничтожен.

Газета информирует, что в результате удара погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Руслан. Ранее он прошел подготовку, которую британское Минобороны организовало для украинских танкистов на западе Англии. Информации о судьбе остальных трех членов экипажа нет.

15 августа телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ задействуют поставленные Великобританией танки Challenger 2 при атаке в Курской области. Представители Минобороны или правительства Великобритании официально не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Всего Лондон передал Киеву 14 танков Challenger 2. Согласно телеканалу, эти машины управляются военнослужащими 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Challenger 2
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