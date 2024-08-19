В Японии готовятся заменить пилотируемый подводный аппарат Shinkai 6500 на беспилотник с искусственным интеллектом

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Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии уделяет особое внимание разработке беспилотного подводного аппарата, который должен заменить знаменитый пилотируемый исследовательский подводный аппарат Shinkai 6500, обеспечивавший на протяжении более 30 лет глубоководные исследования страны, пишет японское издание The Asahi Shimbun.

Срок службы Shinkai 6500 подходит к концу, а стране нужны новые высокотехнологичные зонды для исследования и обнаружения подводных ресурсов в условиях обостряющейся конкуренции между странами в этой сфере, отмечает издание.

Shinkai 6500 был введён в эксплуатацию в 1990 году. Он может погружаться на морскую глубину до 6500 метров, что отражено и в названии аппарата. Это единственный в Японии пилотируемый исследовательский подводный аппарат, совершивший более 1700 погружений.

Одной из причин планируемой замены этого зонда на беспилотный подводный аппарат экспертная группа министерства назвала, отсутствие возможности построить пилотируемый исследовательский подводный аппарат такого же качества, как Shinkai 6500, так как технологии его создания были утеряны.

Shinkai 6500 в будущем заменят на беспилотный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом и способный проводить наблюдения и отбирать пробы грунта на глубине 6500 метров и более.

По словам авторов издания, глубоководные исследования предназначены не только для академических исследований экосистем и рельефа морского дна, но и для содействия экономической безопасности за счет разведки энергетических и минеральных ресурсов.

Так, в июне Токийский университет и Фонд «Ниппон» объявили, что они обнаружили на морском дне недалеко от самого восточного острова Японии Минамитори минералы, содержащие редкие металлы, включая кобальт и никель. Они объявили о плане крупномасштабной добычи, которая начнется в 2025 году.

Если мы сможем развить исключительную экономическую зону Японии, мы сможем провести ее индустриализацию, используя ресурсы, добываемые внутри страны

— сказал профессор кафедры природных ресурсов Токийского университета. Ясухиро Като.

У Японии немало конкурентов в сфере разработки глубоководных аппаратов. США и Китай уже имеют подводные аппараты, которые, согласно характеристикам, могут погружаться на 10 000 метров. Индия строит пилотируемый подводный аппарат с глубиной погружения 6000 метров, который планируется завершить в 2026 году. Беспилотные подводные аппараты класса 6000 метров и выше уже появились в Европе, Южной Корее и Австралии.

Япония отстаёт в вопросе разработки автономных подводных аппаратов (АПА), отмечает The Asahi Shimbun, добавляя, что сегодня большинство АПА Японии — иностранного производства. По этой причине японское правительство в прошлом году разработало стратегию по производству АПА внутри страны к 2030 году.