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ТАСС

FAZ: в бюджете ФРГ нет новых денег для оказания военной помощи Украине

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Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

По информации газеты, ситуация для Киева скоро ухудшится, поскольку запланированная военная поддержка может сократиться почти вдвое в 2025 году

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Германия должна ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно нынешнему бюджетному планированию, новых денежных средств на эти цели на данный момент нет. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок.

По информации издания, причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны Ведомства федерального канцлера и министерства финансов. Военная техника, которая уже была одобрена, все еще доставляется Киеву, но дополнительные запросы министерства обороны больше не должны быть утверждены по требованию канцлера Олафа Шольца. Блокировка, как отмечает газета, уже вступила в силу. Для Украины ситуация, вероятно, вскоре ухудшится, поскольку запланированная военная поддержка, как ожидается, сократится почти вдвое в 2025 году, а в 2027 году упадет до менее чем одной десятой от нынешнего объема.

Однако Линднер не ожидает резкого сокращения финансирования Украины. В будущем, по его мнению, денежные средства будут поступать уже не из федерального бюджета ФРГ, а из замороженных российских активов. Теперь, как подчеркивает газета, глава Минфина Германии рассчитывает, что Украина "покроет значительную часть своих военных потребностей" с помощью этих денег. Если бы это удалось, в финансировании Киева со стороны Берлина на какое-то время больше не было бы необходимости. Однако решение стран Группы семи далеко от реализации и является юридически спорным, указывает издание.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Согласно соглашению по бюджету на 2025 год, на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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