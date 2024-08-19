В России запустят серийное производство невидимых для РЭБ дронов

Беспилотники уже успешно апробировали в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в компании ООО "Велес логистик"

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Один из победителей акселератора фонда "Эра" (входит в группу ПСБ) в сфере военных технологий запустит в серийное производство первую партию из порядка 1,5 тыс. экземпляров FPV-БПЛА самолетного типа, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. БПЛА уже успешно апробированы в зоне проведения специальной военной операции, сообщили ТАСС в компании ООО "Велес логистик".

14 августа сообщалось, что на форуме "Армия-2024" фонд "Эра" (входит в группу ПСБ) по итогам акселератора, в котором приняли участие 900 компаний, отобрал восемь разработок в сфере военных технологий, которые получат финансирование для выхода на серийное производство. Победители акселератора могут получить до 200 млн рублей на реализацию перспективных бизнес-инициатив, а также доступ к инфраструктуре военного технополиса "Эра". Одним из победителей стала компания из Новороссийска "Велес логистик" с проектом FPV-БПЛА самолетного типа "К-8 Двушка".

"Преимущества изделия таковы: устойчивость к РЭБ противника за счет применения самолетной сxемы, разработана и применена двухконтурная система подрыва заряда, тем самым обеспечивая безопасность расчета и исключая несанкционированный подрыв при прохождении наших позиций, то есть при преодолении линии боевого соприкосновения оператор дистанционно снимает заряд с предохранителя и в случае нештатной ситуации и падения дрона на своей территории исключается подрыв, запуск изделия с руки, что позволяет повысить мобильность техника-сапера, и, как следствие, безопасность расчета, возможность полета при сильном ветре до 20 м/с, в плохую погоду, включая дождь, снег, использование штатных унитарных боеприпасов без внесения изменений в ниx, подготовка изделия из транспортного положения в боевое в течение двух минут. Планируется перейти на серийные производство, предполагаемый объем партии составит до 1,5 тыс. штук", - сообщили в компании.

Там пояснили, что запуск серийного производства запланирован за счет победы в акселераторе, в перспективе возможно вхождение компании в состав резидентов военного инновационного технополиса "Эра", где модель уже прошла апробацию. Касаемо технических характеристик "К-8 Двушка", представитель добавил, что дроны могут транспортировать полезную нагрузку весом от 1 до 5 кг, развивать скорость до 150 км/ч и работать в режиме многозадачности: как наносить удары по целям противника, так и доставлять полезные грузы на позиции российских военнослужащих. Сроки выпуска первой партии пока не разглашаются.

Изделия, начиная с 2023 года, уже применяются в зоне проведения специальной военной операции, в связи с чем регулярно дорабатываются на основании пожеланий потребителей. Так, в компании отметили, что в зону СВО за этот период уже были поставлены более 370 единиц. Изделия выпускают из комплектующих отечественного производства, разработчики сами выезжают в зону СВО для апробации и обучения операторов, так уже обучены более 100 операторов. Кроме того, комплектация модели предусматривает возможность проведения ремонта непосредственно на линии боевого соприкосновения.

ООО "Велес логистик" было создано из числа представителей новороссийской общественной организации "Объединение ветеранов-пограничников "Рубеж" (под председательством Борисова Е.Е.). Сейчас в компании выполняют задачи по разработке, сборке, пуско-наладочным работам, испытаниям в боевых условиях и обучению операторов.