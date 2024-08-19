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Интерфакс-АВН

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС

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Грузовой корабль "Прогресс МС-21"
Грузовой корабль "Прогресс МС-21".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС состоялась в 08:53 мск. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите около 179 суток.

Корабль был запущен 15 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а". В ходе полета "Прогресс МС-28" совершил 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлился более 50 часов.

Грузовик доставил на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе 1 201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы.

На МКС также прибыл рентгеновский спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба", который планируется установить на внешней поверхности модуля "Звезда" в ходе работ в открытом космосе.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
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