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ТАСС

Буркина-Фасо рассчитывает на помощь РФ по вопросам безопасности

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Флаг страны Буркина-Фасо.

Министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибали отметил, что стороны хорошо друг друга понимают

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Буркина-Фасо рассчитывает на помощь России по некоторым направлениям в сфере безопасности, стороны хорошо понимают друг друга. Об этом заявил ТАСС министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

При этом он подчеркнул, что африканцы сами должны обеспечивать свою безопасность. "Никто не может обеспечить безопасность лучше, чем мы сами, - сказал он. - Россия может помочь нам; мы рассчитываем на нее в некоторых областях. Но мы будем страдать, если русские солдаты придут умирать за нас, в то время как у нас есть руки, умы и склонности, чтобы сделать это. Нам может не хватать определенных знаний, нам может не хватать оборудования - да, пусть они (россияне - прим. ТАСС) помогут нам, пусть. Но мы не хотим, чтобы кто-то занял наше место".

По его словам, подходы России вписываются в эту логику. "Мы предпочитаем учиться нелегким путем и смотреть в лицо нашим реалиям и тому, что находится перед нами. Так что с нашими российскими друзьями мы хорошо понимаем друг друга по этому принципу", - заключил министр.

Кулибали находился с визитом в Москве для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходил с 12 по 14 августа. На полях мероприятия Кулибали встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. 

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Буркина-Фасо
Россия
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Минoбороны РФ
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