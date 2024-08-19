Ларри Джонсон считает, что у ВСУ нет "логистических цепей для поддержки войск"

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) "все стремительнее ухудшается", у украинских войск в Донбассе нет ресурсов для обороны. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

"В настоящее время ситуация на Украине ухудшается все стремительнее, - сказал он в комментарии для YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive. - Россия побеждает. И я говорю это не потому, что я какой-то агент [президента России] Владимира Путина, а потому, что могу анализировать ситуацию по картам [боевых действий], и у украинцев нет логистических цепей для поддержки войск, чтобы они могли закрепиться, окопаться и затем противостоять воздушным и наземным атакам русских".

Джонсон отметил, что российские войска быстро продвигаются в Донбассе к ключевым логистическим и железнодорожным узлам, в случае потери которых и перехода транспортных магистралей под контроль ВС РФ украинская оборона быстро развалится, и Россия, "вероятно, к концу сентября будет полностью контролировать" территорию ДНР и ЛНР.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявлял об угрозе перерастания тактического кризиса, возникшего на донецком направлении для ВСУ, в оперативный. По его информации, Киев вскоре может потерять Дзержинск (украинское название - Торецк) и поселок Новгородское (украинское название - Нью-Йорк). Также он считает, что украинские власти совершают "много стратегических ошибок".