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ТАСС

Секретариат ООН не комментирует информацию о планах удара Киева по Курской АЭС

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© Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Заместитель официального представителя главы всемирной организации предложил обратиться за комментарием в Международное агентство по атомной энергии

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Офис генерального секретаря ООН отказался комментировать информацию о том, что власти Украины планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в провокации.

В ответ на соответствующий запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации предложил "обратиться в Международное агентство по атомной энергии".

Ранее в УВД ВГА Харьковской области сообщили, что киевские власти намерены осуществить удары по Курской и Запорожской АЭС, а затем обвинить Россию в провокации. Отмечается, что информация получена по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр).

О подготовке Киевом ядерной провокации также сообщил со ссылкой на источники с украинской стороны военкор Марат Хайруллин. По его информации, "очень велика вероятность удара" по Курской или Запорожской АЭС. По его словам, удары Киев планирует нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива. 

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