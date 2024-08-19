Секретариат ООН не комментирует информацию о планах удара Киева по Курской АЭС

Заместитель официального представителя главы всемирной организации предложил обратиться за комментарием в Международное агентство по атомной энергии

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Офис генерального секретаря ООН отказался комментировать информацию о том, что власти Украины планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в провокации.

В ответ на соответствующий запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации предложил "обратиться в Международное агентство по атомной энергии".

Ранее в УВД ВГА Харьковской области сообщили, что киевские власти намерены осуществить удары по Курской и Запорожской АЭС, а затем обвинить Россию в провокации. Отмечается, что информация получена по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр).

О подготовке Киевом ядерной провокации также сообщил со ссылкой на источники с украинской стороны военкор Марат Хайруллин. По его информации, "очень велика вероятность удара" по Курской или Запорожской АЭС. По его словам, удары Киев планирует нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива.