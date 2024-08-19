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Известия.ru

Мантуров сообщил о росте объема производства на предприятии ОПК на Кубани в 10 раз

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Мантуров: предприятие ОПК на Кубани увеличило объемы производства в 10 раз

Одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Краснодарского края с начала специальной военной операции (СВО) увеличило объемы производства в 10 раз. Об этом сообщил в пятницу, 16 августа, вице-премьер Денис Мантуров в ходе своей поездки в регион.


«Завод увеличил объемы производства в 10 раз. Это колоссальный результат совместной командной работы, сплоченности конструкторов, инженеров и рабочих», — приводятся его слова в Telegram-канале правительства РФ.

По словам Мантурова, благодаря сотрудникам предприятия на Кубани сотни боевых машин были отправлены в зону СВО. Он отметил, что данные действия «вносят свою лепту в достижений целей на фронте».

Кроме того, в ходе осмотра ОПК вице-премьер ознакомился с работой механического и монтажного цехов, а также комплектовочных участков завода. Он отметил, что предприятие было модернизировано. На заводе появились современные системы безопасности, а также специальное оборудование.

Ранее, 12 августа, глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России наращивается производство около 300 образцов вооружения и военной техники, особо востребованных в зоне спецоперации. Этого удается достичь благодаря модернизации и расширению мощностей, усилению кадрового потенциала, росту производительности труда на предприятиях.

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия международного военно-технического форума «Армия-2024» 12 августа указал на то, что Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности вместе с зарубежными партнерами. Он добавил, что десятки стран направили делегации на форум, более 120 компаний выразили желание поучаствовать. Он выразил уверенность, что Минобороны и предприятия ОПК на форуме заключат взаимовыгодные контракты.

Ранее, 15 мая, российский лидер указывал на то, что в экономике нужно не допустить смещения акцентов в сторону оборонной сферы, ведь среди целей национального развития РФ много задач из социальной, а не военной сферы. Глава государства призвал следить, чтобы предприятия ОПК продолжали диверсификацию своей продукции и выпускали помимо прочего гражданские товары.

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