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ТАСС

Главком ВСУ обсудил с главой Комитета начштабов ВС США ситуацию на передовой

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Чарльз Браун
Чарльз Браун.
Источник изображения: military.com

Собеседники также затронули тему "оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей ВСУ"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обсудил с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном ситуацию на передовой.

"В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - написал Сырский в Telegram-канале. По словам главкома ВСУ, собеседники также затронули тему "оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей ВСУ".

Накануне Сырский доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому на заседании ставки верховного главнокомандующего, что ситуация в Донбассе остается сложной. Он проинформировал, что ВСУ пытаются остановить продвижение ВС РФ в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) и Дзержинска (украинское название - Торецк).

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что потеря Красноармейска станет для Украины катастрофой, поскольку остановится металлургическая промышленность страны и откроется коридор для российских сил в Днепропетровскую область. 

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