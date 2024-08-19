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Известия.ru

ВС России минируют пути резервов ВСУ к курскому приграничью

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» производят работы по минированию районов скопления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, закрывая проходы к приграничным территориям Курской области. Об этом 16 августа сообщает Минобороны РФ.


На видеокадрах, которые опубликовало ведомство, показана боевой работы расчета одной из таких систем, которой руководят военные группировки «Север».

«За пять минут мы отстрелялись, «машинка» сама наводится, всë в автоматическом режиме, компьютер производит расчеты, делает топопривязку к местности», — рассказал военнослужащий инженерного подразделения.

Ранее 16 августа также сообщалось, что группировка российских войск «Север» отразила атаку ВСУ в направлении села Русское Поречное в Курской области. Также уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь территории России в 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее курского села Каучук.

Тогда же бывший сотрудник центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн, комментируя атаку ВСУ в Курской области, заявил, что попытка президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, получить какую-то территорию для обмена с русскими — безумие.


6 августа Вооруженные силы Украины атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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