Учатся летать: в России разработан курс по работе с БПЛА для школьников

В программе предусмотрено обучение не только пилотированию, но и конструированию с программированием

Новый курс подготовки школьников к работе с БПЛА планируется включить в учебную программу. Это поможет развить технические навыки у детей, а также моторные способности, считают эксперты. В будущем возможно внедрение этой дисциплины и в высшие учебные заведения.

Обновление школьной программы

В России разработали курс подготовки школьников по обращению с беспилотными летательными аппаратами, рассказала директор учебно-методического центра «Авангард» Дарья Борисова. Он войдет в программу начальной военной подготовки, появившейся у старшеклассников с 2023 года.

— Мы будем учить не только пилотированию, но и конструированию, программированию и, конечно же, противодействию дронам. Курс легко может быть интегрирован в школьную программу, так как разделен на те предметы, которые уже существуют. Так, часть часов вводится в предмет информатики, часть — в предмет технологии, если мы говорим о конструировании, часть — в ОБЖ, — объяснила она.

Фото: пресс-служба учебно-методического центра «Авангард» Источник изображения: iz.ru

А обучение пилотированию и противодействию БПЛА будет проводиться инструкторами центра, в том числе с боевым опытом.

По словам директора, недавно также было подписано соглашение между центром и Минобрнауки России, что будет способствовать внедрению данной программы в высших учебных заведениях.

Справка «Известий» Учебно-методический центр «Авангард» был учрежден правительствами Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Центр рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 900 школьников и 1800 студентов выпускных курсов колледжей из Москвы и Московской области. Военные сборы для каждой категории учащихся длятся пять дней, в течение которых старшеклассники и студенты общеобразовательных организаций изучают шесть военно-учетных специальностей под руководством 110 профессиональных инструкторов, педагогов и вожатых.

Обучение операторов БПЛА

Этот курс разовьет технические навыки у школьников, а также моторные способности, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Беспилотники сейчас можно применять для различных целей: фотографировать город и природу, вести наблюдение, тушить пожары. Поэтому это также разовьет у ребят навык наблюдения. И в ситуации, которая складывается в мире, это лучше уметь, чем нет. Мало ли когда и в какой обстановке могут пригодиться навыки оператора БПЛА.

Фото: пресс-служба учебно-методического центра «Авангард» Источник изображения: iz.ru

Применение дронов будет активно развиваться в ближайшие годы, причем не только в военной сфере, но и в гражданской, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Сейчас это чуть ли не основное управляемое вооружение и средство наблюдения и разведки на передовой. Оно идет массово, поэтому нужно большое количество операторов, техников, программистов, разных специалистов в этой области, — отметил он.

Эксперт напомнил, что недавно министр обороны говорил о производстве 4 тыс. дронов в сутки.

Фото: пресс-служба учебно-методического центра «Авангард» Источник изображения: iz.ru

— Важно, чтобы люди представляли, что такое FPV-дроны, как они управляются, их устройство и тому подобное. Не думаю, что на уроках можно подготовить полноценных операторов и прочих. Но там могут выделить талантливых подростков, которые могут стать хорошими специалистами в этой области. У кого-то способности к пилотированию, у кого-то к программированию. Кто-то, может быть, потом производством дронов займется. А в подростковом возрасте у человека максимальная скорость реакции и в то же время формируется интерес к каким-то вещам. Он может не знать, что у него есть талант к этому, — подвел итог Юрий Лямин.

Три задачи — один FPV-дрон

Ранее «Известия» писали, что российские бойцы получили первый FPV-дрон «Пиранья-13» в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

Одна из задач, которую может решить FPV-дрон, — дистанционное минирование. Вторая задача — доставка воды, продовольствия и боеприпасов на удаленные позиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

— Бойцы уходят, например, на неделю, взяв с собой около 3 л воды на человека. После их идут сменять, и часто бывает, что этот отряд по тем или иным причинам не доходит. В итоге бойцы, что ушли несколько дней назад, вынуждены ждать еще неделю, когда следующая пересменка придет. И всю эту неделю они живут без воды. И вот с помощью «Пираньи-13» эта проблема решается, так как она переносит до 15 кг, — объяснил представитель компании.

Третья задача — сброс кассетных боеприпасов, ВОГов либо самодельных взрывных устройств.

Его предшественник FPV-дрон «Пиранья-10» ценой $60 стал широко известен благодаря уничтожению в зоне СВО первого американского танка Abrams стоимостью $60 млн.

Юлия Леонова

Роман Крецул