Белорусские военные отработают на учениях в России пуски ракет с "Тор-М2К"

Белорусские военные проведут на учениях в РФ пуски ракет с "Тор-М2К" в движении

МИНСК, 16 авг – РИА Новости. Белорусские военные на российском полигоне "Ашулук" впервые отработают пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

По ее данным, в настоящее время белорусские расчеты ЗРК С-300 и "Тор-М2К" готовятся к боевой стрельбе на российском полигоне Ашулук.

В сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства приводятся слова командира 15-й зенитной ракетной бригады Андрея Бобылева, который рассказал, что особенность данного учения — боевая работа зенитными ракетными комплексами "Тор-М2К" впервые непосредственно в движении.

"Тактико-технические характеристики данного комплекса позволяют вести боевую работу как с места, так и с короткой остановки, а также в движении. На этот раз боевая стрельба в движении будет отрабатываться нами впервые", - пояснил он.

Бобылев отметил, что подразделения бригады завершают подготовку к ведению боевой работы с боевыми пусками ракет. "Особое внимание уделяется ведению маневренных боевых действий зенитными ракетными комплексами С-300. При этом зенитные ракетные комплексы "Тор-М2К" осуществляют прикрытие маневрирующих зенитных ракетных дивизионов С-300", - проинформировал он.

Бобылев добавил, что учение позволит повысить уровень подготовки личного состава как зенитных ракетных комплексов С-300, так и зенитных ракетных батарей "Тор-М2", в том числе повысить слаженность при ведении маневренных боевых действий.

На российском полигоне "Ашулук" 13 августа дан старт совместному учению подразделений ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС РФ. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО белорусской армии Михаил Матросов сообщал, что в течение августа, согласно плану подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации. По его словам, всего в учении, основные действия которого будут проводиться на полигоне "Ашулук", запланировано участие около четырех тысяч военнослужащих и 150 единиц техники. Спланированы выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией, пояснял Матросов.