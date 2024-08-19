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ТАСС

В МИД заявили, что РФ ценит поддержку КНДР проведению СВО на Украине

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Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Директор первого департамента Азии министерства Иван Желоховцев выразил признательность КНДР "за бережное сохранение памяти о воинах, образцовый уход за мемориалами и за могилами павших бойцов Советской армии"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне открыл новые горизонты сотрудничества, в России ценят непоколебимую поддержку со стороны КНДР проведению специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев на приеме в диппредставительстве республики по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи.

Директор департамента МИД РФ выразил признательность КНДР "за бережное сохранение памяти о наших воинах, образцовый уход за мемориалами и за могилами павших бойцов Советской армии".

"Сотрудничество сегодня успешно и динамично развивается благодаря особому личному вниманию руководителей двух стран - президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, - отметил дипломат. - Высшую степень взаимного доверия между двумя лидерами ознаменовал состоявшийся в июне этого года государственный визит президента России в Пхеньян, с особой наглядностью выявивший широкий горизонт возможностей для активизации двусторонних связей и разнопланового взаимодействия, в том числе в практических областях". По его словам, саммит увенчался подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, открывшем "новую главу в истории отношений наших государств".

"В условиях развязанной Западом гибридной войны против России невозможно переоценить незыблемую поддержку Пхеньяном специальной военной операции на Украине, - подчеркнул глава департамента МИД РФ. - Мы благодарны корейской стороне за непоколебимую солидарность с российским народом, публичное осуждение главных зачинщиков данного конфликта - США и их сателлитов".

Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что северокорейский народ "будет навеки помнить подвиги во имя освобождения Кореи". "Мы уверены, что Россия приложит еще более активные усилия для развития двусторонних отношений и стратегического сотрудничества, - сказал он. - Выражаем надежду на укрепление взаимной поддержки и солидарность наших стран на пути достижения общих целей, общего дела". 

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