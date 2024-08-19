Эксперт по дронам рассказал о преимуществах беспилотника «Ночная ведьма»

Кондратьев: «Ночная ведьма» работает на нестандартной частоте, ее сложно засечь

Новый дрон «Ночная ведьма», в отличие от украинской «Бабы-Яги», умеет сканировать эфир и работает на нестандартной частоте, что усложняет ее обнаружение и перехват. Подробностями о российской разработке в беседе с «Известиями» поделился основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в пятницу, 16 августа.

Об изобретении российского дрона «Ночная ведьма» стало известно ранее в этот день. В компании-разработчике «Гроза» пояснили, что беспилотник является усовершенствованным аналогом украинского аппарата «Баба-Яга». Так, уже 50 таких устройств отправлены в зону спецоперации по защите Донбасса.

«На дроне стоит радиочастотный сканер, который наблюдает, на каких частотах есть помехи служб радиоэлектронной борьбы противника для того, чтобы не использовать их. Для дрона такая технология — новинка, обычно радиочастоты сканируют с земли. Сканирование эфира — то, в чем «Ночная ведьма» превосходит «Бабу-Ягу», — рассказал эксперт.

Он также рассказал, что украинский дрон «Баба-Яга» принимает и передает данные посредством американской спутниковой системы Starlink. По словам собеседника издания, российские инженеры создавали не технологический аналог западной системы, а аналог по эффективности.

«У нас нет своей спутниковой группировки низкоорбитальной для трансляции сигнала на таких высоких скоростях. Но решать-то задачу надо, поэтому разработали альтернативные способы», — пояснил он.

Таким образом, резюмировал Кондратьев, «Ночная ведьма» — более технологичный и адаптированный к современным условиям боевых действий аналог украинской «Бабы-Яги». В будущем этот дрон может стать еще одним важным элементов в арсенале российских военных.

Дрон «Ночная ведьма», по сообщениям СМИ, оснащен системой сброса до четырех боеприпасов общей массой до 15–20 кг, а видеотрансляция с него поддерживается на расстоянии 50 км. Уточнялось, что беспилотник работает в комплексе с самолетом вертикального взлета «Сова-22», который выступает в качестве разведчика и целеуказателя.

«Ночная ведьма» имеет крейсерскую скорость 60 км/ч, массу полезной нагрузки — до 20 кг, помехозащищенную навигацию, камеру с тепловизором и десятикратным оптическим зумом и 32-кратным цифровым. Время полета с нагрузкой 10 км — 40 минут. Разработка была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2024».

Мероприятие проходило в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа. На выставке представили экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Индии и Китая. В работе форума задействовали представителей более 120 иностранных компаний.