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Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский, комментируя вторжение боевиков киевского режима в приграничный район Курской области, отметил, что, если бы речь не шла о родной русской земле, а эти действия происходили бы где-нибудь среди безлюдной местности, можно было бы даже спланировать и осуществить масштабную операцию по заманиванию противника в ловушку под видом сдачи части своих территорий. В этом случае произошедшее имело бы сугубо положительное в военном плане значение, поскольку вторгшийся на российскую территорию противник фактически стал заложником созданной самим собой ситуации.

По мнению Ходаковского, с одной стороны, плохо то, что российской армии не удалось в кратчайшие сроки освободить захваченную украинскими боевиками территорию, однако, с другой стороны, созданное противником положение теперь вынуждает ВСУ изо всех сил цепляться за обусловленный преимущественно политической необходимостью плацдарм, при этом растрачивая свои и без того скудеющие ресурсы.

Ходаковский напомнил, что мониторинг ситуации, в частности, на Донбасском участке фронта указывает на то, что у противника с трудом хватает сил на удержание своей обороны, при этом от полного обрушения фронт спасает только хорошее качество войсковой разведки ВСУ, насыщенность дронами и эффективность наземных средств поражения. Однако, если подобрать ключик к сложившейся комбинации, эту дверь можно отворить.