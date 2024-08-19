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ТАСС

МЭИ представил на "Армии-2024" микротурбинные силовые установки для автономных объектов

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Работа форума «Армия-2024». Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Работа форума «Армия-2024». Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Ректор Московского энергетического института Николай Рогалев рассказал, что вуз ежегодно демонстрирует инновационные разработки для Вооруженных сил России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты Московского энергетического института (НИУ "МЭИ") представили на международном форуме "Армия-2024" паровые и газовые микротурбинные энергоустановки для различных автономных военных объектов, сообщили в пресс-службе МЭИ.

"Ученые НИУ "МЭИ" представили микротурбинные энергоустановки для автономных объектов Вооруженных сил Российской Федерации на международном форуме "Армия-2024". Микротурбинные энергоустановки с паровыми или газовыми турбинами обладают существенно большей удельной мощностью (на килограмм массы) по сравнению с дизель-генераторными установками", - отметили в пресс-службе.

В микротурбинной установке, разработанной под руководством заведующего кафедрой электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта Михаила Румянцева, основу составляет высокоскоростной синхронный турбогенератор с возбуждением от постоянных магнитов. Создание такого производительного и компактного изделия стало возможным благодаря расположению рабочего колеса турбины на одном валу с индуктором генератора, без традиционного редуктора, передающего крутящий момент.

Минимум трения и деталей определяет надежность микротурбины, ее малые вес и габариты. А упразднение масляной смазки существенно повышает ресурс работы энергоустановки (до 500 тыс. циклов "пуск-остановка"), упрощает ее эксплуатацию и обслуживание.

"МЭИ ежегодно принимает участие в международном форуме "Армия-2024", демонстрируя инновационные разработки для Вооруженных сил России. Представленные технологии в этом году показывают наше стремление к инновациям и последовательному развитию энергетических систем, что особенно важно для повышения мобильности и эффективности армии. Участие в форуме дает нам уникальную возможность для обмена опытом и налаживания партнерских отношений с ведущими специалистами в области обороны и безопасности", - рассказал ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев. 

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