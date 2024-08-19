Войско Польское-2024. Насколько сильна польская армия? (Interia, Польша)

Interia: по расходам на одного военного польская армия в НАТО на 22 месте

Польская армия в последние годы модернизируется ударными темпами, пишет Interia. СМИ постоянно сообщают о новых танках и самолетах, которые должны сделать ее самой сильной армией в Европе. Но так ли сильно Войско Польское? Похоже, что во многом поляки выдают желаемое за действительное.

Польская армия в последние годы проходит масштабную модернизацию. Предпринимаются меры, которые должны поднять Войско Польское на уровень западных армий. Но действительно ли мы так сильны?

Сколько Польша тратит на армию?

Во многих статистических выкладках Польша предстает лидером по расходам на вооружение. Согласно натовскому рейтингу Public Diplomacy Division, опубликованному в апреле этого года, в 2024 году Польша потратит на вооружение 4,12% своего ВВП. По этому показателю мы являемся лидером альянса, значительно опередив занимающую второе место Эстонию, которая собирается выделять на армию 3,43% своего ВВП. Однако, оценивая эффективность расходов, следует обратить внимание на абсолютные значения. В 2024 году расходы на польские Вооруженные силы составят около 38,4 миллиардов долларов. Из них 51% пойдут на приобретение нового тяжелого вооружения.

Много ли это? На самом деле не так уж много, учитывая возможное увеличение численности нашей армии. Стоит отметить, что в рейтинге НАТО по расходам на одного военного наша армия занимает лишь 22-е место. Кроме того, нельзя сказать, что мы являемся лидером по расходам на научные исследования в области отечественных оружейных технологий. В 2024 году мы потратим на эти цели 340 миллионов долларов, тогда как, например, Великобритания — 4 миллиарда.

Скромное финансирование развития отечественных технологий затрудняет удовлетворение спроса растущей армии в современном вооружении, разработанного собственными учеными и инженерами. Это, в свою очередь, приводит к сокращению количества контрактов на польское вооружение, вместо которого мы закупаем зарубежную продукцию, например, корейские САУ K9 Thunder вместо польских гаубиц Krab. В результате сокращаются производственные мощности. Возникает порочный круг, когда без должного финансирования польские оружейные компании не могут расширить свои возможности или запустить новые производственные линии. Когда у военных возникает потребность в новой технике, они предпочитают приобретать ее за пределами страны. В этом отчасти и плохо адаптированные к современным реалиям польские предприятия, допускающие нарушения сроков поставок.

Примером недофинансирования национальных проектов в области вооружений является проект БМП Barsuk, разработка которого обошлась сталелитейному заводу "Сталёва Воля" в 350 миллионов злотых. В западных странах собственные расходы предприятия на такие проекты исчисляются миллиардами долларов при значительном государственном финансировании.

Сколько военных в польской армии?

Открытые данные на тему численности польской армии были опубликованы в июле порталом Defence24 на основе ответа Министерства национальной обороны на соответствующий запрос. В Войске Польском в настоящее время служит 139,5 тысяч профессиональных военных, 4,8 тысяч профессиональных военных находятся в процессе обучения и 35 тысяч составляют Войска территориальной обороны.

То есть польская армия, если считать тех, кого сразу же можно поставить под ружье, насчитывает около 180 тысяч военных. Стоит добавить, что помимо профессиональной армии и Войск территориальной обороны есть еще военнослужащие Добровольной срочной военной службы. Это 17,5 тысяч человек, прошедших обучение, и 2,5 тысячи в процессе подготовки. Они могут быть переведены в действующий резерв или, по их желанию, зачислены в ряды профессиональной армии.

Польские Сухопутные войска. Танки старые и новые...

Самым крупным компонентом польской армии являются, конечно же, Сухопутные войска, на содержание которых уходит больше всего денег. Это понятно — мы видим, что Польша закупает самую современную бронетанковую технику. За счет танков М1 Abrams и К2 этот вид войск в последние годы значительно модернизировали. Тем не менее они не заняли места постсоветских машин, которые должны оставаться в строю, особенно после передачи части этих танков Украине. На данный момент в Вооруженных силах РП имеется следующее количество данных бронемашин:

· 116 M1A1 FEP Abrams (часть проходит деконсервацию в Центре компетенций на Военном автомобильном заводе в Познани)

· 46 K2GF Black Panther

· 62 Leopard 2PL

· 66 Leopard 2A4

· 105 Leopard 2A5

· 172 PT-91 Twardy

· 171 Т-72

Предполагается, что в перспективе за счет поставок танков Abrams и K2, а также модернизации Leopard до стандарта 2PL, польская армия сможет попрощаться с постсоветскими машинами. С 2025 года в Польшу начнется поставка 250 танков Abrams в последней версии M1A2 SEP v3. Кроме того, предпринимаются шаги по обеспечению условий для производства в Польше танков К2 в полонизированной версии.

... машины боевые, но старые

При этом стоит отметить, что если танковые войска "избалованы" вниманием государства, то положение мотострелковых войск выглядит иначе. Они продолжают использовать постсоветские БМП-1, самая молодая из которых в нашей армии уже отметила 35 лет. Сколько их у нас на складах, неизвестно, поскольку какое-то количество мы передали Украине. Однако из-за пробуксовки программы создания новой боевой машины пехоты Borsuk это все еще основная боевая машина нашей армии.

По мнению некоторых экспертов, отсутствие современных машин пехоты могут компенсировать колесные бронетранспортеры Rosomak. Предполагается, что с 2004 года на польских заводах их было изготовлено в общей сложности почти 900 единиц в различных версиях: боевые, командирские, медицинские или САУ Rak. В процессе реализации также находится контракт на поставку 58 БТР Rosomak с новейшей польской беспилотной башней ZSSW-30. Это очень хорошие машины, однако они не заменят традиционные гусеничные БМП. Поэтому будем ждать БМП Borsuk, который только собираются запускать в производство.

Польские ВВС расправляют крылья

Наши отечественные Военно-воздушные силы являются тем видом войск, который проходит самую глубокую модернизацию. За последние несколько лет были предприняты усилия по замене таких постсоветских машин, как МиГ-29 и Су-22, их современными аналогами, что позволит польской авиации приобрести совершенно новые возможности.

Что касается замены старой техники, речь идет в первую очередь о боевых самолетах. В итоге мы увеличиваем наш авиапарк, который будет состоять из 160 таких самолетов, сгруппированных в 10 эскадрилий. Известно, что это будет 48 истребителей F-16, модернизированных до версии Block70, 48 легких истребителей FA-50 и 32 истребителя-невидимки F-35. F-16 и F-35 могут нести самые мощные ракеты польской армии JDAM-ER с дальностью полета 1 тысяча километров. В планах приобрести еще 32 самолета, это, скорее всего, будут либо еще две эскадрильи F-35, либо новые истребители, предназначенные скорее для создания превосходства в воздухе, например, F-15EX.

Новые истребители займут место оставшихся постсоветских машин, которые все еще задействованы в некоторых миссиях, например, в Air Policing. Сегодня на вооружении польской авиации находятся:

· 48 единиц F-16 Block 52

· 14 — МиГ-29

· 18 — Су-22

· 12 — FA-50GF (переданы в качестве "переходного варианта" до начала поставок первых FA-50PL)

Говоря о польских ВВС, нельзя забывать о учебных и транспортных самолетах. Будущие пилоты учатся на самолетах M-346 Master, которые в Польше называются Bielik. Сейчас их у нас 15 штук.

На данный момент за транспортировку техники и войск по воздуху отвечают семь самолетов C-130 Hercules (четыре в версии Eи три в более новой версии H). Один из C-130E Hercules был на днях передан в музей ВВС. Польша ожидает еще двух самолетов в версии H, после чего польский парк C-130 составит девять единиц. Кроме них за военно-воздушные перевозки отвечают также 16 самолетов CASA C-295M. Не следует забывать и о том факте, что в этом году польские ВВС расширили свои разведывательные возможности благодаря двум самолетами Saab340 AEW&C, которые используются в качестве воздушных радаров.

Наземная ПВО Польши

Отдельно стоит остановиться на состоянии польской ПВО, которая является одним из важнейших компонентов системы обороны нашего государства. Его наземные элементы, в состав которых входят радары, системы управления и пусковые установки, служат примером успешной реализации одного из крупнейших и наиболее последовательных планов модернизации польских Вооруженных сил.

Особое внимание следует уделить войскам противовоздушной обороны ВВС. Это семь отдельных эскадрилий, в состав которых входит небольшое количество старых ЗРК малого радиуса действия С-125 Нева СК еще советской разработки. Часть из них мы отправили на Украину. Ракетные комплексы ПВО, состоящие на вооружении польских ВВС, дополняют ЗРК Pilicaс орудиями ZU-23-2 и ракетами Grom.

В настоящее время последовательная модернизация польской ПВО осуществляется по трем программам:

WISŁA — оборона на средней дистанции до 50 километров, основанная на системах Patriot, которые уже защищают, в частности, Варшаву. В будущем также будут использоваться самые современные радары LTAMDS;

NAREW — оборона на малой дистанции до 25 километров, основанная на пусковых установках iLauncher и британских ракетах CAMM. Элементы комплекса NAREW в значительной степени базируются на технике польского производства, в частности, на тягачах Jelcz, на которых установлены пусковые установки или радары Sola-M, а в будущем также P-18PL;

PILICA+ — оборона на очень малой дистанции до 5 километров, основанная на модифицированных комплексах Pilica с улучшенными орудиями ZU-23-2 и новыми пусковыми установками ПЗРК Piorun. Здесь имеется централизованная система управления огнем с собственным командным пунктом, новые радары (пока Sola-M, а в перспективе израильский SRL-97) и системы связи.

Системы NAREW должны войти в состав компонентов ПВО Сухопутных войск и ВМФ. Стоит добавить, что польские сухопутные войска также имеют на вооружении самоходные системы ПВО 2K12M3 Kub и 9K33M2/M3 Osa-AK/AKM. Обе системы базируются на постсоветской технике.

В ожидании новых вертолетов

Накануне Дня Войска Польского был подписан один из крупнейших оружейных контрактов в истории нашей страны. Польша получит 96 современных боевых вертолетов AH-64E Apache. Их предполагается передать на вооружение авиационной составляющей сухопутных войск, заменив ими постсоветские Ми-24. Благодаря использованию электроники, повышающей ситуационную осведомленность пилотов, Apache считаются лучшими машинами в своем классе. В сочетании с внушительным арсеналом вооружения на борту эта машина представляет собой поистине разрушительную силу. Однако их содержание — задача не из простых, и с ней Польше придется иметь дело в течение следующих нескольких десятилетий.

Боевые вертолеты мы заменяем, но транспортировка солдат, например, воздушно-десантных подразделений, по-прежнему осуществляется постсоветскими машинами, такими как Ми-2, Ми-8, Ми-17 или польские W-3 Sokół. Наряду с этими все более архаичными машинами польская армия принимает на вооружение новые вертолеты, такие, как многоцелевые AW149, которые планируется передать Сухопутным войскам, AW101 для ВМФ и S-70i Black Hawk для спецназа, в частности, для подразделения GROM. Однако современные вертолеты в нашей армии встречаются по-прежнему довольно редко, и на то, чтобы заменить постсоветскую технику, понадобится время.

Польский флот. Хронический дефицит

Часть о польском Военно-морском флоте будет самой короткой, потому что, к сожалению, этот элемент наших Вооруженных сил годами страдает от отсутствия модернизации. К счастью, ситуация постепенно меняется.

Всего ВМС Польши насчитывает 36 кораблей. Из них можно выделить следующие корабли, имеющую реальную боевую ценность:

· 2 ракетных фрегата типа Oliver Hazard Perry

· 2 корвета

· 3 ракетных корабля типа Orkan

· 3 минных тральщика типа Kormoran II

· 1 подводная лодка типа Kilo

· 2 корабля радиоэлектронной разведки типа Nawigator

· 1 командный корабль проекта 890

· 4 транспортно-минных корабля типа Lublin

Корабли нашего флота уже очень ветхие. Фрегаты были построены еще в начале 80-х годов, но хуже всего дело обстоит с подводной лодкой советского класса Kilo, которая по иронии судьбы входит в состав эскадрильи подводных лодок. Таким образом, у польского флота имеется эскадрилья, состоящая из единственного корабля, пригодного в настоящее время только для обучения.

Тем не менее, модернизация польского флота ведется. Основная программа предполагает приобретение трех фрегатов типа Miecznik, последний из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2031 году. Это позволит расширить возможности защиты польских морских путей. Однако остается открытым вопрос о программе Orka, с помощью которой мы должны получить новую подводную лодку. Решение по этому вопросу все время откладывается, причем ответственность за его затягивание политические партии перекладывают друг на друга.