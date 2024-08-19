Борисов рассказал, что Роскосмос находится в постоянном диалоге с NASA

В том числе контакт есть и по ситуации с кораблем Boeing Starliner, отметил глава госкорпорации

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Роскосмос ведет с американскими коллегами постоянный диалог, в том числе по ситуации с кораблем Boeing Starliner, который сейчас находится на Международной космической станции. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Сегодня у американских коллег проблемы со Starliner, они не знают, как спустить экипаж. Мы в постоянном диалоге с ними", - сказал Борисов в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".

Свой первый пилотируемый полет в составе МКС сейчас совершает корабль CST-100 Starliner компании Boeing. Ракета с кораблем стартовала 5 июня с космодрома на мысе Канаверал, и спустя чуть больше суток Starliner пристыковался к МКС.

Изначально планировалось, что корабль проведет в составе станции 8 дней, однако NASA несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри "Бутча" Уилмора и Суниты Уильямс. Дата их возвращения на Землю пока не определена.

X Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" открылся 1 августа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Его работа продлится до 29 августа. Образовательная программа девяти смен будет идти параллельно. Тематические заезды "Семья", "Созидание", "Служение" и "Единство" объединят различные группы участников для синхронизации мнений и работы над общими продуктами.