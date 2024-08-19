Промышленное освоение лунных ископаемых может начаться после 2040-х годов

Как отметил глава Роскосмоса Юрий Борисов, на Луне "есть различного рода полезные ископаемые"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Человечество начнет осваивать и перерабатывать лунные ресурсы после 40-х годов XXI века. С таким прогнозом выступил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

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"Там [на Луне] есть различного рода полезные ископаемые, которых мало на Земле: редкоземельные металлы, гелий. Когда-нибудь, наверное, после 40-х годов человечество перейдет к промышленному освоению этих ресурсов", - сказал Борисов в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".

X Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" открылся 1 августа в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Его работа продлится до 29 августа. Образовательная программа девяти смен будет идти параллельно. Тематические заезды "Семья", "Созидание", "Служение" и "Единство" объединят различные группы участников для синхронизации мнений и работы над общими продуктами.