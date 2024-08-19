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Военное обозрение

The Times: перед вторжением в Курскую область подразделения ВСУ проходили подготовку в Британии

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Источник изображения: topwar.ru

Перед вторжением в Курскую область участвующие в нем подразделения ВСУ проходили подготовку в Британии. Обучение военнослужащих ВСУ проводилось примерно за месяц до начала боев на территории российского региона.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Участие Британии в тренировках личного состава украинских войск означает ее причастность к вторжению в Курскую область или, как минимум, в его планировании и подготовке.

Как рассказал журналистам один из украинских военных, одним из основных этапов обучения была отработка атак на высотные здания. Военнослужащие ВСУ тренировались вместе со своими британскими коллегами. Обучение проходило на территории Британии.

Речь не идет о том, что абсолютно все украинские боевики, атаковавшие Курскую область, прошли такую подготовку. Но некоторая их часть побывала в Британии на обучении.

Один из военнослужащих ВСУ из числа напавших на российский регион раскритиковал командование и организацию наступления. Он также заявил, что наступающие войска испытывали нехватку медицинского транспорта для эвакуации раненых боевиков. Помимо этого, боевик негативно оценил качество стрелкового вооружения западного производства. По его словам, штурмовые винтовки, которые были в распоряжении украинских военных, часто заклинивало.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа. На данный момент население нескольких районов региона пришлось эвакуировать.

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Украина
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