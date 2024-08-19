Охотники на боевых роботов. Антидроновые средства на форуме "Армия-2024"

Непрерывно развивающиеся беспилотные системы, по мнению экспертов, стали главной угрозой на современном поле боя. Недорогой квадрокоптер способен поразить дорогостоящий танк или радиолокатор, а от висящих в небе беспилотных разведчиков не скроются перемещения даже отдельных солдат. На прошедшем форуме "Армия-2024" теме защиты от таких систем было уделено большое внимание. ТАСС собрал инновационные антидроновые средства и побеседовал со специалистами в области борьбы с беспилотниками

Сбить ракетой

Низколетящий малоразмерный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представляет собой сложную цель для традиционных систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако, как показала спецоперация, российские зенитные ракетные комплексы успешно справляются с такими вызовами, адаптируясь под изменяющиеся условия. На форуме "Армия-2024" была представлена новейшая модификация знаменитого зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" — "Панцирь-СМД-Е". Новинка не имеет пушечного вооружения, как у базового варианта, зато способна вести огонь малогабаритными ракетами, предназначенными для противодействия массированной атаке дронов. "Панцирь-СМД-Е" может оснащаться как более дальнобойными штатными ракетами, так и блоками с четырьмя мини-ракетами, установленными вместо штатных. При этом боекомплект комплекса увеличивается с 12 до 48 ракет.

"Предусмотрен специально для охраны гражданских, военных объектов, административных зданий, так как облегчили массу, возможна установка на крыши зданий для охраны", — рассказал о "Панцире-СМД-Е" представитель тульского Конструкторского бюро приборостроения — разработчика комплекса. "Особенностью является удаленное управление, с управлением справляется один оператор. Его можно располагать, например, в бункере, на удалении до 500 м, управление осуществляется по оптоволокну", — добавил он.

Еще одна мобильная разработка для борьбы с БПЛА — многофункциональный комплекс "Рапира-3" на базе бронеавтомобиля "Спартак". Согласно представленной на стенде информации, комплекс способен обнаруживать наземные и воздушные цели с помощью радара и оптико-электронной станции, распознавать их и брать на сопровождение, а затем уничтожать ракетами калибра 80 мм. Дальность поражения БПЛА — до 4 км.

Для уничтожения воздушных разведчиков Вооруженных сил Украины российскими войсками широко применяется переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба", о чем неоднократно сообщало Минобороны РФ. Его ракета обладает уникальной головкой самонаведения, которая "видит" цель сразу в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Благодаря этому "Верба" засекает даже такие "холодные" цели, как миниатюрные беспилотники, оснащенные излучающими мало тепла электродвигателями.

Сбить снарядом

На форуме демонстрировался перспективный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация", предназначенный для поражения беспилотников снарядами с управляемым подрывом. 57-миллиметровое орудие способно послать снаряд на 9,5 км. В апреле текущего года в госкорпорации "Ростех" заявили, что делают все, чтобы новинка как можно скорее оказалась в зоне спецоперации.

2С38 "Деривация". Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

Помимо этого, на "Армии-2024" было представлено большое количество пушечных и пулеметных комплексов — как новых, так и модернизированных — для борьбы с беспилотниками. К примеру, АО "НТЦ ЭЛИНС" показало советскую 23-миллиметровую зенитную установку, доработанную для борьбы с малоразмерными беспилотниками. Комплекс, получивший название ЗУ-23АЭ, дооснастили тепловизором, дистанционным управлением, а дроны он сбивает снарядами с программируемым воздушным подрывом. "От разрыва нескольких боеприпасов образуется облако осколков, увеличивающее вероятность поражения микро- и мини-БЛА, которые дешевы и по которым и большими калибрами дорого стрелять, и ракетами. <…> Систему на своем полигоне испытывают соответствующие службы, которые участвуют в СВО", — рассказал ТАСС первый заместитель главного конструктора компании Владимир Ухандеев, добавив, что на систему есть запрос из зоны СВО и она сейчас проходит испытания.

ЗУ-23АЭ. Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

Если дрону удается миновать средства ПВО, в бой вступает ближний рубеж обороны. Спецоперация показала, что эффективным способом уничтожения FPV-дронов на короткой дистанции является гладкоствольное охотничье ружье, стреляющее дробью. Облако свинцовых шариков уверенно поражает пластиковый беспилотник, главное — суметь в него попасть. Для этого военнослужащие перед отправкой в зону СВО активно тренируются сбивать воздушные цели из многозарядных ружей. На стенде военного инновационного технополиса "Эра" было представлено устройство, превращающее подствольный гранатомет автомата в однозарядный дробовик 12-го калибра. Патрон вставляется в специальный элемент, который в свою очередь устанавливается вместо гранатометного выстрела. Таким образом можно сбить небольшой дрон на дистанции до 50 м.

Заглушить

Современные БПЛА управляются и передают изображение с бортовой камеры по радиоканалу. Эти сигналы можно обнаружить и подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), при этом дрон теряет управление, а его оператор — "слепнет". Крупные ударные дроны и крылатые ракеты (которые технически также являются беспилотниками-камикадзе) программируются на поражение целей с известными координатами, ориентируясь в полете на сигналы спутниковых навигационных систем. Их частоты также можно заглушить, и беспилотник собьется с маршрута и упадет. Российские разработчики создали большое количество систем РЭБ — от мощных стационарных до носимых, умещающихся в кармане бойца. Примером "персональной глушилки" может служить представленная на "Армии-2024" мобильная система обнаружения и подавления дронов "Сурикат". Она состоит из модуля обнаружения, модуля подавления и аккумулятора. Они имеют массу 2,75 кг и легко размещаются в разгрузочной системе военнослужащего. Изделие засекает вражескую "птичку" на дальности не менее 1 км и подавляет ее работу на дистанции от 300 м.

Носимый комплект обнаружения и подавления FPV-дронов "Сурикат". Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) продолжает развивать комплекс радиоэлектронного подавления "Серп" для борьбы с БПЛА. О первом варианте в госкорпорации сообщили в рамках форума "Армия-2018". В этом году конструкторы показали его новейший вариант — "Серп-ВС6Д". В его составе высокоточный детектор и система РЭБ. Комплекс работает на максимальном количестве частот, эффективен против одиночных дронов и целого роя БПЛА, а алгоритмы мгновенной цифровой обработки сигналов минимизируют ошибки в работе. "Серпы" уже стоят на страже российских предприятий, включая объекты оборонно-промышленного комплекса.

Система радиоэлектронного подавления малых БЛА "СЕРП-ВС5". Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

На форуме был представлен комплекс, объединяющий несколько способов обнаружения и поражения неприятельских беспилотников. "Комбат-антидрон", показанный на стенде конструкторского бюро "Астрон аэро", работает по принципу эшелонированной обороны. Радиолокационная станция засекает воздушные цели на дистанции до 5 км и включает систему РЭБ. Если цель продолжает лететь, задействуется подсистема, которая по звуку определяет тип угрозы. Затем в бой вступает оптико-электронная станция, захватывающая изображение цели. Она дает команду дронам-перехватчикам различных типов. На стенде представлен прототип, поражающий БПЛА тараном, однако могут применяться многоразовые перехватчики, нейтрализующие цель выстрелом или сетью. Планируется, что "Комбат-антидрон" будет представлен Минобороны РФ для испытаний в сентябре текущего года.

Дрон-перехватчик из состава комплекса "Комбат-антидрон". Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

Компания "Лаборатория ППШ" показала на "Армии-2024" гусеничного робота постановки помех "Рэбовец Wall-e". Он несет на себе модули защиты от FPV-дронов и прочих БПЛА и призван прикрывать работу штурмовых групп, оберегая их от атак с воздуха. Среди показанных компанией изделий — модули радиоподавления, рассчитанные на определенные диапазоны радиочастот. Генеральный директор компании Денис Осломенко в беседе с ТАСС в ходе форума отметил, что один из главных вызовов для современных специалистов РЭБ в специальной военной операции — увеличение количества частот, которые используют беспилотники. "Если год назад мы работали в ограниченном спектре частот, [то] сейчас это от 200 до 1 100 [МГц] по каналу управления дронов, — рассказал он. — Соответственно, вызов для нас — это все необходимо закрывать. Это, конечно, большое количество модулей, если мы говорим об эффективном противодействии FPV[-дронам]. С одним широкополосным модулем это, к сожалению, не удастся. Но мы придем к тому, что 12 модулей закроют эти частоты".

"Рэбовец Wall-e". Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

Осломенко предположил, что вскоре противник начнет использовать более высокие частоты, однако и для них уже существуют системы противодействия. Генеральный директор "Лаборатории ППШ" выразил мнение, что компания придет к разработке систем РЭБ с интеллектуальным обнаружением диапазона частот, на котором работает вражеский дрон, и выборочному включению нужных модулей подавления. "Поскольку спектр частот очень большой, включать сразу все — это большое энергопотребление, — рассказал он. — Не каждый автотранспорт или средство бронетехники сможет это обеспечить".

Также глава "Лаборатории ППШ" предположил, что в будущем появятся БПЛА с искусственным интеллектом для захвата и сопровождения цели до ее поражения, при этом радиоэлектронное подавление станет бесполезным. "То есть ему не нужен канал управления, он захватывает цель и уже летит", — прокомментировал он. Однако, по его словам, эти разработки являются достаточно сырыми как у российских конструкторов, так и у их зарубежных оппонентов. "Если мы переходим на захват цели, то задача РЭБ — подавить тогда, когда он еще не захватил, — рассказал Осломенко. — Если мы успеем подавить, когда он еще не захватил, он не поразит. Но на самом деле они пока не отрабатывают [эффективно], 50 на 50. Какая-то дымовая завеса — все, он теряется. <...> Есть свои идеи, как это все давить — раньше, направленными антеннами, чтобы увеличивать дистанцию [подавления], не давать ему захватить [цель]. Работы ведутся, мы понимаем, куда это все идет".

Виктор Бодров