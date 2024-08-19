На форуме «Армия-2024» была представлена модель корвета на базе МРК «Каракурт»

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На международном форуме "Армия-2024" представили модель нового корвета на базе малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 "Каракурт".

Основное отличие перспективного корабля отличается от "Каракурта" измененным составом двигательной установки, вследствие чего снижена скорость полного хода с 32 до 26 узлов, однако это инженерное решение позволяет высвободить дополнительные объемы для установки противолодочных вооружений. В частности, на корвете размещены гидроакустический комплекс с буксируемой и подкильной антеннами и малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-НК".

Тем не менее, модель нового корвета представляет собой военный корабль, которым можно заменить устаревающие малые противолодочные корабли проектов 1124М и 1331. Корвет на базе "Каракурта" способен решать разноплановые задачи в прибрежной зоне, включая обеспечение развертывания атомных подводных лодок и крупных надводных кораблей в водах Берингова и Баренцева морей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Балтийский флот получит три МРК "Каракурт", являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". МРК этого класса также оснащены комплексами "Панцирь", артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров, шестиствольными установками АК-630 калибра 30 миллиметров и другими вооружениями. Кроме того, новые МРК, которые поступают на вооружение ВМФ РФ, оборудуются дополнительной защитой машинного отделения от БЭК.