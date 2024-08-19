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Су-25 Frogfoot — настоящий летающий танк (сродни американскому A-10) (The National Interest, США)

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Работа штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении
Работа штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

TNI: Су-25 быстрее и легче своего американского соперника и хорошо "упакован"

Советский штурмовик Су-25 быстрее и легче американского A-10, а кроме того, хорошо "упакован" с точки зрения вооружения, пишет TNI. Он доказал свою эффективность в целом ряде конфликтов и до сих пор стоит на вооружении российских ВКС.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Когда во время холодной войны гонка за создание истребителей завоевания превосходства в воздухе резко ускорилась, советские инженеры создали платформу Су-25 “Грач”.

Дозвуковой двухмоторный реактивный самолет Су-25 (по классификации НАТО: Frogfoot или “Лягушачья лапка”) — детище КБ Сухого.

История Су-25

СССР сделал ставку на его разработку после попыток Америки создать собственный противотанковый реактивный самолет A-10 Thunderbolt II (на американском военном жаргоне: Warthog или “Бородавочник”). Поскольку советские Су-7, Су-17, МиГ-21 и МиГ-23 не были предназначены для непосредственной авиационной поддержки армии, ВВС потребовался принципиально иной самолет.

В 1960-х годах советские ВВС объявили конкурс на самолет ближней поддержки следующего поколения. В итоге был выбран прототип Т-8 КБ Сухого, из которого впоследствии получился штурмовик Су-25. В течение следующего десятилетия самолет совершил свой первый полет после пятилетних испытаний.

Характеристики и возможности

Хотя Су-25 и A-10 во многом похожи, советский штурмовик быстрее и легче своего американского соперника. Самые ранние варианты Су-25 оснащались двумя бесфорсажными турбореактивными двигателями Р-95Ш по бокам хвостовой части фюзеляжа.

Хотя базовый вариант не имел телевизионного наведения, он оснащался уникальным и передовым дальномером. Штурмовик также получил доплеровский радар ДИСС-7, который позволяет выполнять задания даже ночью. В комплект средств радиоэлектронной борьбы вошли радиолокационный глушитель “Гардения” и станция предупреждения об облучении СПО-15 (“Сирена-3”).

По данным издания Air Force Technology, Су-25 может набирать высоту со скоростью 58 м/с. “Максимальная скорость самолета составляет 950 км/ч. Боевой радиус и перегоночная дальность составляют 375 км и 7 500 км соответственно. Нормальная дальность полета Су-25 составляет 750 км, а его практический потолок — 7 000 м. Длина разбега при взлете и посадке Су-25 составляет 750 м и 600 м соответственно. Самолет весит около 10 740 кг, а его максимальный взлетный вес составляет 17 600 кг”, — сообщает издание.

С точки зрения вооружения “Грач” хорошо “упакован”. Каждый самолет способен нести целый ряд систем “воздух – воздух” и “воздух – земля”, включая ракеты Х-23, Х-25МЛ и Р-3Д. В дополнение к ним истребитель также оснащен 30-мм двуствольной пушкой АО-17А, расположенной в нижней части фюзеляжа.

Недостатки Су-25 проявились во время советско-афганской войны в 1980-х. Афганские моджахеды сбили немало Су-25 ракетами "Стингер" американского производства. Однако, несмотря на уязвимость платформы, она по-прежнему широко экспортировалась в течение всего десятилетия. Су-25 принимали также участие в боях ирано-иракской войны и войны в Абхазии.

Кто сегодня летает на Су-25?

Сегодня в составе ВКС России находится около 250 Су-25 всех модификаций.

За десятилетия службы Су-25 претерпел целый ряд модернизаций, чтобы сохранить преимущество над конкурентами. После распада Советского Союза полки Су-25 остались на вооружении ряда бывших республик и стран восточного блока, включая Армению, Азербайджан, Грузию, Беларусь, Казахстан и другие.

Майя Карлин — обозреватель по национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Университета имени Райхмана в Израиле. Публиковалась также в The Jerusalem Post и The Times of Israel

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