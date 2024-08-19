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Военное обозрение

СМИ: Канада разрешила Киеву использовать переданное Оттавой оружие на территории РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Если кто-то еще сомневается, что Россия воюет не только и не столько с Украиной, сколько с поддерживающими киевский режим Западом и НАТО, то вот новое тому доказательство. Вслед за рядом стран, а таковых насчитывается уже более десятка, которые оказывают военную помощь Киеву, Канада официально выдала разрешение использовать поставленное Оттавой Украине оружие на международно признанных территориях РФ.

Впрочем, после нарочито нейтральной, а фактически покрывательской, реакции западных союзников нацистского режима Зелинского на вторжение ВСУ в Курскую область, как говорится, все маски сброшены. Даже без дальнобойного оружия украинские боевики уже вовсю применяют натовские вооружения на российской земле.

Канадский телеканал CBC сообщает, что Министерство национальной обороны не накладывает никаких ограничений на использование ВСУ оружия, поставленного этой североамериканской страной, на территории России.

Канада не ограничивает использование военной техники, которую предоставляет Украине, каким-либо конкретным географическим регионом

— сообщает телеканал, уточняя, что это заявление представителя канадского военного ведомства Андре-Анн Пуле сделано на фоне атаки со стороны ВСУ на Курскую область.

В публикации подчеркивается, что ранее канадские власти избегали давать прямой ответ на то, могут ли ВСУ применять поставленное Оттавой оружие на территории РФ. Впрочем, в Киеве их об этом не сильно и спрашивали. Фактически, Минобороны Канады постфактум выдало свое разрешение. CBC указывает, что на видеоматериалах американского телеканала CNN, снятых недавно на границе между Россией и Украиной, можно заметить канадский БТР Roshel Senator.

Впрочем, западная бронетехника, как и в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ, не сильно помогает врагу и на Курщине. Как раз снимок подбитого морпехами 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВМФ России в составе уничтоженной колонны противника в российском регионе канадского бронетранспортера Roshel Senator был ранее опубликован в сети.

Телеканал отмечает, что Канада ранее отправила Киеву в том числе восемь Leopard 2A4, сотни бронированных машин, несколько десятков БМП и некоторое количество американских 155-мм гаубиц М-777. Последний раз о выделении $367 миллионов (500 млн канадских долларов) военной помощи Украине канадские власти объявили в июле этого года.

По этому показателю Оттава явно в конце списка более чем пятидесяти стран, которые спонсируют киевский режим. Но надо ведь как-то проявить поддержку, хоть и на словах, да еще и перед соседними США лишний раз прогнуться. Что сказать, очередное «независимое и суверенное» государство, в котором фашистов и неонацистов, пожалуй, не меньше. чем на Украине. Это и роднит.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
M777
Проекты
NATO
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