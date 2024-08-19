Lockheed Martin и General Dynamics будут сотрудничать при производстве РС GMLRS

Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас).

ЦАМТО, 16 августа. Компании Lockheed Martin и General Dynamics объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве в рамках производства твердотопливных ракетных двигателей, которое обеспечит безопасность и устойчивость цепочки поставок.

Как заявил президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кэхилл, обеспечение надежной и диверсифицированной цепочки поставок твердотопливных ракетных двигателей имеет решающее значение для продвижения видения (стратегии) 21st Century Security с целью создания более сильной и устойчивой оборонной промышленной базы.

Это соглашение позволит Lockheed Martin и General Dynamics быстрее наращивать производство востребованных решений в перспективе.

Первоначально работы будут сосредоточены на производстве твердотопливных ракетных двигателей для управляемых реактивных снарядов GMLRS. Они будут выполняться на предприятии General Dynamics в Камдене (шт.Арканзас), начиная с 2025 года. За этим проектом последует поэтапный плановый переход на другие продукты.

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) расширит свою деятельность в Камдене, используя передовые производственные возможности для поставки доступных и надежных твердотопливных ракетных двигателей в промышленных масштабах.

Соглашение следует за недавним созданием Lockheed Martin Центра твердотопливных ракетных двигателей, призванного повысить надежность поставок экономически эффективных силовых установок.