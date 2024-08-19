Ким Чен Ын: Россия победит в священной войне за мир и справедливость

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Россия победит в священной войне за мир и международную справедливость. А основой для формирования глобальной многополярности станут крепкая дружба и партнерство между Москвой и Пхеньяном.
Об этом заявил в своем обращении к президенту России Владимиру Путину северокорейский лидер Ким Чен Ын, отвечая на его поздравления в честь 79-й годовщины со дня освобождения Кореи.
- заявил глава КНДР, обращаясь к Путину.
Он также выразил уважение и признательность павшим воинам Советского Союза, которые вместе с корейцами сражались за свободу Корейского полуострова. Ким Чен Ын отметил, что тогда, в годы войны, борьба против общего врага сплотила народы и армии наших двух государств.
Ранее глава российской державы Владимир Путин отправил руководителю КНДР поздравительное послание в честь государственного праздника Северной Кореи. В нем он, помимо прочего, напомнил о совместной борьбе советских и корейских воинов в освободительной войне.
- заявил президент России.