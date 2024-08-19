В польской армии создается новый род войск, который будет специализироваться на беспилотниках

Минск. 16 августа. ИНТЕРФАКС - В Войске Польском создается новый род войск, специализацией которого станут беспилотники всех типов, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша должна быть готова ко всем сценариям, поэтому трансформация польской армии продолжается. Важнейшей задачей является создание в армии беспилотных войск", - сказал глава польского Минобороны, которого цитирует агентство PAP.

Косиняк-Камыш добавил, что этот род войск будет специализироваться на применении воздушных, наземных, надводных и подводных дронов.