Войти
ЦАМТО

Дания объявила о поставке ВС Украины первых истребителей F-16

285
0
0
Два полученных от Дании истребителя F-16AM MLU Воздушных сил Украины с украинскими регистрационными номерами UA 80-3596 (номер ВВС США 80-3596, бортовой номер ВВС Дании Е-596) и UA 80-3599 (номер ВВС США 80-3599, бортовой номер ВВС Дании Е-599), 04.08.202
Два полученных от Дании истребителя F-16AM MLU Воздушных сил Украины с украинскими регистрационными номерами UA 80-3596 (номер ВВС США 80-3596, бортовой номер ВВС Дании Е-596) и UA 80-3599 (номер ВВС США 80-3599, бортовой номер ВВС Дании Е-599), 04.08.2024.
Источник изображения: Воздушные силы Украины

ЦАМТО, 16 августа. Командование ВС Дании 12 августа официально объявило о безвозмездной передаче Украине первого истребителя F-16.

Передача состоялась после продолжавшейся два года подготовки украинских пилотов и техников.

Как заявлено, выведенные из состава ВС Дании самолеты теперь передаются в распоряжение командования ВС Украины и будут дислоцироваться на украинской территории.

Как заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, поставки F-16 выполняются в рамках более широких усилий по укреплению возможностей противовоздушной обороны и созданию современных ВВС Украины.

Обучение личного состава ВВС Украины в Дании началось в августе 2023 года на базе истребительного авиакрыла, размещенного в Скридструпе.

Дания входит в число 15 стран-участниц возглавляемой Нидерландами и США международной коалиции по модернизации ВВС Украины, которая создана в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG).

В общей сложности пакет военной помощи Дании включает передачу 19 истребителей F-16, обучение украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала, а также поставку сопутствующего оборудования и запасных частей для эксплуатации самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен сообщил о принятом правительством страны решении передать Украине в качестве помощи 19 истребителей F-16. Поставка будет осуществляться в сотрудничестве с Нидерландами. Передачу планировалось осуществить поэтапно с конца 2023 по 2025 год по мере поставок ВВС Дании новых истребителей F-35. Предполагалось, что первые F-16 будут переданы к концу 2023 года, но поставки затянулись.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 16:43
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 16:14
  • 3871
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию
  • 17.08 05:31
  • 3
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
  • 17.08 00:55
  • 570
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.08 22:32
  • 1
Минобороны получит Т-90М с «Ареной»
  • 16.08 21:00
  • 1
РВСН начнут готовить специалистов по созданию новых вооружений
  • 16.08 20:47
  • 1
На "Армии-2024" проведена экспертиза инновационных проектов на наличие в них технологий искусственного интеллекта
  • 16.08 20:41
  • 1
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
  • 16.08 20:33
  • 1
Во всеоружии: Ростех на «Армии-2024»