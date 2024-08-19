Дания объявила о поставке ВС Украины первых истребителей F-16

Два полученных от Дании истребителя F-16AM MLU Воздушных сил Украины с украинскими регистрационными номерами UA 80-3596 (номер ВВС США 80-3596, бортовой номер ВВС Дании Е-596) и UA 80-3599 (номер ВВС США 80-3599, бортовой номер ВВС Дании Е-599), 04.08.2024.

ЦАМТО, 16 августа. Командование ВС Дании 12 августа официально объявило о безвозмездной передаче Украине первого истребителя F-16.

Передача состоялась после продолжавшейся два года подготовки украинских пилотов и техников.

Как заявлено, выведенные из состава ВС Дании самолеты теперь передаются в распоряжение командования ВС Украины и будут дислоцироваться на украинской территории.

Как заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, поставки F-16 выполняются в рамках более широких усилий по укреплению возможностей противовоздушной обороны и созданию современных ВВС Украины.

Обучение личного состава ВВС Украины в Дании началось в августе 2023 года на базе истребительного авиакрыла, размещенного в Скридструпе.

Дания входит в число 15 стран-участниц возглавляемой Нидерландами и США международной коалиции по модернизации ВВС Украины, которая создана в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG).

В общей сложности пакет военной помощи Дании включает передачу 19 истребителей F-16, обучение украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала, а также поставку сопутствующего оборудования и запасных частей для эксплуатации самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен сообщил о принятом правительством страны решении передать Украине в качестве помощи 19 истребителей F-16. Поставка будет осуществляться в сотрудничестве с Нидерландами. Передачу планировалось осуществить поэтапно с конца 2023 по 2025 год по мере поставок ВВС Дании новых истребителей F-35. Предполагалось, что первые F-16 будут переданы к концу 2023 года, но поставки затянулись.