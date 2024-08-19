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ТАСС

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников Yaogan-43-01

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Запуск ракеты с космодрома Сичан
Запуск ракеты с космодрома Сичан.
Источник изображения: © AP Photo/Xinhua, Yan Yan

Старт осуществили в 10:35 мск с космодрома Сичан

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. КНР осуществила успешный запуск группы спутников дистанционного зондирования Yaogan-43-01. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в WeChat, старт был осуществлен в 15:35 по пекинскому времени (10:35 мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты CZ-4B ("Чанчжэн-4-би"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 531-й пуск.

CZ-4B - трехступенчатая жидкотопливная ракета нового поколения с диаметром обтекателя 3,8 м. Она достигает примерно 47 м в длину и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту (высота 700 км) до 2,5 тонны полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

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CASC
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Чанчжэн
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