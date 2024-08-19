Le Monde: ЕС молчит об атаках ВСУ на Курскую область из-за опасений об их исходе

По словам неназванного европейского дипломата, молчание лидеров ЕС можно объяснить "любопытством, помноженным на опасение и выжидание"

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Главы стран Евросоюза хранят молчание по поводу нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, поскольку заняли выжидательную позицию и опасаются негативных последствий для Киева. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Читайте такжеЗачистка Мартыновки и контроль над Крупцом. Что известно о ситуации в Курской области

По его словам, молчание лидеров ЕС можно объяснить "любопытством, помноженным на опасение и выжидание", касательно последствий украинской атаки.

"Очевидно, никто не будет проявлять публичную радость по поводу того, что Украина вторглась в Россию", - сказал собеседник издания.

14 августа посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что западные страны всячески стремятся оправдать террористические действия Украины на курском направлении. Мирошник также отметил, что накануне, во время неформального заседания Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", представители ряда государств, таких как Великобритания и Франция, придерживались позиции, что "они просто предпочитают вообще не замечать происходящих процессов и этой вылазки, которую организовала Украина на курском направлении".

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Большая часть жителей приграничных районов Курской области временно отселена и находится в безопасности, за минувшие сутки эвакуированы свыше 720 человек, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, в пунктах временного размещения находятся более 9,5 тысячи человек. На территории региона объявлен режим ЧС федерального характера.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.