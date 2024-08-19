Politico: США рассматривают вариант поставки Украине крылатых ракет AGM-158 JASSM вместо ATACMS

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Соединенные Штаты не исключают поставку Украине крылатых ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM, на данный момент идет обсуждение такой возможности. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников из администрации Байдена.

Запасы оперативно-тактических ракет ATACMS наземного базирования ограничены, но вместо них Киев может получить оперативно-тактические крылатые ракеты Lockheed Martin AGM-158 JASSM воздушного базирования для применения с поставленных истребителей F-16, да с советских тоже. На данный момент окончательного решения по ним не принято, но, по данным издания, Байден относится к передаче вполне одобрительно.

Администрация Байдена открыта для отправки на Украину крылатых ракет большой дальности,

- пишет Politico.

Как сообщает блог bmpd, американская крылатая ракета AGM-158 JASSM по сути является аналогом британско/французских ракет Storm Shadow/Scalp-EG, но с более высокими характеристиками. Заявленная дальность американской ракеты составляет 370 км, но это в базовом варианте, в варианте AGM-158 JASSM-ER она равняется одной тысяче километров.

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - высокоточная крылатая ракета класса «воздух - поверхность», разработанная американской корпорацией Lockheed Martin для поражения высокозащищенных стационарных целей при любой погоде и в любое время суток. В роли носителя ракеты могут выступать все боевые самолеты ВВС США, включая F-35.