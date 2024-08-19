Источник изображения: topwar.ru

Украинский Генштаб опубликовал кадры, как утверждается, снятые в первые часы вторжения боевиков киевского режима в приграничный район Курской области.

На кадрах можно увидеть обстрел из РСЗО и ствольной артиллерии территории российского региона, а также колонны украинской техники и группы боевиков, заходящие в Курскую область.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Публикация подобных кадров в очередной раз свидетельствует о в значительной степени медийном характере этой акции. Поскольку многие представители киевского режима, включая его главу Владимира Зеленского, являются выходцами из шоу-бизнеса, многие действия Киева в той или иной степени преследуют достижение максимально возможного медийного эффекта. При этом Киев готов ради этого пожертвовать своими военнослужащими и дефицитной военной техникой, не говоря уже о гражданском населении.

Советник главы офиса главы киевского режима Михаил Подоляк в интервью британскому изданию The Independent подтвердил, что украинское руководство обсуждало вторжение в Курскую область со своими американскими кураторами.

Таким образом, Подоляк опроверг заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер и представителя Пентагона Пэта Райдера, уверявших, что в Вашингтоне ничего не знали о нападении.

Подобный шаг был бы невозможен без помощи более подготовленного игрока. Киев всецело опирается на своих западных кураторов не только в части обеспечения вооружениями, но и в области разведданных.