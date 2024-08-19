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ЦАМТО

Филиппины могут приобрести 40 новых истребителей F-16C Блок.70 "Вайпер"

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Истребитель прорыва ПВО F-16CJ Wild Weasel
Истребитель прорыва ПВО F-16CJ Wild Weasel.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 16 августа. МНО Филиппин ведет переговоры с Минобороны США по вопросу приобретения до 40 новых истребителей F-16C Блок.70 "Вайпер".

Об этом ресурсу MaxDefense Philippines сообщил источник, осведомленный с американскими программами "Иностранные военные продажи" (FMS) и "Иностранное военное финансирование" (FMF).

Согласно источнику, переговоры с Пентагоном, по всей видимости, находятся на продвинутой стадии. Дополнительные подробности он разглашать не стал. У официальных лиц ресурсу информацию подтвердить на данный момент не удалось.

Со стороны ЦАМТО напомним, что закупка многоцелевых истребителей была предусмотрена еще в рамках второго этапа (2-й Горизонт) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин на 2018-2022 гг.". В рамках проекта планируется приобрести не менее 12 многоцелевых истребителей для патрулирования воздушного пространства страны. Согласно требованиям ВВС Филиппин, предлагаемый самолет MRF (Multi-Role Fighter) должен быть "четвертого поколения или выше". Стоимость проекта оценивается в 61 млрд. филипп. песо (1,09 млрд. долл.). Закупленные истребители пополнят парк из 12 реактивных самолетов FA-50PH южнокорейской компании KAI, приобретенных в период с 2015 по 2017 гг. по контракту на сумму около 18 млрд. песо.

Командование ВВС Филиппин 5 июля 2022 года подтвердило, что в короткий список претендентов на поставку многоцелевых истребителей по проекту MRF вошли американская компания Lockheed Martin с F-16V Блок-50/52 и шведская Saab с JAS-39 "Грипен". В августе 2022 года представитель ВВС Филиппин заявил, что в качестве одного из возможных претендентов в проекте также будет рассмотрен южнокорейский KF-21 "Борамэ".

В декабре 2023 года посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес в интервью Nikkei Asia заявил, что Манила не в состоянии найти способ финансирования американского предложения по 12 новым самолетам F-16C/D Блок-70/72, так как их оценочная стоимость (в запросе DSCA указана сумма в 2,43 млрд. долл.) составляет более половины оборонного бюджета страны. Среди решений, которые рассматриваются руководством Филиппин, – переход на закупку бывших в эксплуатации самолетов или получение финансовой помощи от Вашингтона.

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Южная Корея
Продукция
F-16
FA-50
Gripen NG
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