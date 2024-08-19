CBC подчеркивает, что ранее Оттава избегала прямого ответа на вопрос, может ли поставляемое ею оружие применяться на территории РФ

ОТТАВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Канады не накладывает географических ограничений на применение вооружений, поставляемых Украине. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

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Со ссылкой на оборонное ведомство страны он указывает, что "Канада не ограничивает использование военной техники, которую предоставляет Украине, каким-либо конкретным географическим регионом". Это заявление было сделано на фоне атаки со стороны ВС Украины на Курскую область.

В статье подчеркивается, что ранее Оттава избегала прямого ответа на вопрос, может ли поставляемое Канадой оружие применяться на территории России. CBC указывает на то, что на видеоматериалах американского телеканала CNN, снятых недавно на границе между Россией у Украиной, можно заметить канадский БТР Roshel Senator.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Большая часть жителей приграничных районов Курской области временно отселена и находится в безопасности, за минувшие сутки эвакуировано свыше 720 человек, сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, в пунктах временного размещения находится более 9,5 тыс. человек. На территории региона объявлен режим ЧС федерального характера.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 640 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.