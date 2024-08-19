Главой Sitronics Space стал Павел Черенков

Он ранее руководил предприятиями Роскосмоса "Спутниковая система "Гонец" и НПП "Квант"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Павел Черенков, который ранее руководил предприятиями Роскосмоса "Спутниковая система "Гонец" и НПП "Квант", назначен генеральным директором частной компании Sitronics Space (входит в Sitronics Group). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Sitronics Group.

"В дочерней компании Sitronics Group, занимающейся космическими проектами, произошли кадровые изменения - генеральным директором назначен Павел Черенков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основными направлениями его работы станут расширение портфеля космических сервисов и возможностей по производству, а также формирование и развитие производственной кооперации.

Ранее Черенков работал гендиректором предприятием "Спутниковая система "Гонец" - сейчас на этом посту находится Дмитрий Терентьев. В Sitronics отметили, что за его плечами значительный опыт управления высокотехнологичными компаниями и проектами, а также развития инновационных проектов и эксплуатации спутниковых группировок.