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ЦАМТО

Выставка к 85-летию ОКБ Сухого и ОКБ Микояна открылась в парке "Патриот"

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ОАО «ОКБ Сухого»
ОАО «ОКБ Сухого».
Источник изображения: www.mai.ru

ЦАМТО, 16 августа. Тожественное открытие выставки, посвященной 85-летнему юбилею ОКБ Сухого и ОКБ им. А.И.Микояна состоялось 16 августа в Выставочном павильоне Музейной площадки №1 парка "Патриот".

Для посетителей парка "Патриот" выставка будет работать до 25 августа.

Выставка представляет собой мультимедийную экспозицию, в составе которой представлены наиболее значимые проекты обоих ОКБ – самолеты, в которых воплощены самые прогрессивные инженерные идеи. Также экспозиция знакомит с людьми, которые совершали научные открытия и создавали лучшую авиационную технику в мире, испытывали самолеты и добивались на них мировых рекордов. Интерактивность выставки позволит наглядно представить ряд новейших технологий в области отечественного авиастроения, в том числе, использование технологий виртуальной реальности с элементами дополненной реальности.

На открытии с приветственным словом выступил заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ, вице-адмирал Виктор Калганов.

На выставке представлен виртуальный тренажер Су-57Э, который демонстрирует применение VR-технологий для обучения летного состава. При помощи другого виртуального стенда и VR-очков можно рассмотреть самолет пятого поколения в натуральную величину. Представлены экспонаты, которые демонстрируют эволюцию технологий: от штурвальной колонки Су-10 до самых современных постов управления самолетов Су-35 и Су-57, в которых реализована концепция боевого применения без отрыва рук пилота от органов управления при выполнении задания. Также интересные экспонаты – фрагмент бронекабины после испытаний и часть взрывобезопасного бака кессона крыла с реальной боевой машины, которые обеспечивают повышенную боевую живучесть штурмовика Су-25.

"Инновационные технологии всегда были отличительной особенностью инженерной школы ОКБ Сухого. Благодаря выставке мы приоткрываем небольшую завесу, чтобы продемонстрировать вам некоторые технологии, которые применяются сейчас в наших разработках. Они представлены здесь – это аддитивные технологии, бионический дизайн конструкций самолетов и ряд технологий дополненной реальности, которые присутствуют на наших тренажерах, – сказал первый заместитель управляющего директора, директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец на открытии выставки. – Я хочу поблагодарить руководство Минобороны России и парк "Патриот" за возможность организовать экспозицию. Основное предназначение нашей выставки – это ориентация на широкую аудиторию посетителей от специалистов до молодежи".

ОКБ Микояна представляет тренажер самолета МиГ-35, оснащенный платформой подвижности для имитации перегрузок и позволяющий выполнять режимы пилотирования с использованием возможностей VR-технологии в различных условиях. На базе другого специализированного рабочего места при помощи VR-очков возможно "снимать обшивку" трехмерной модели МиГ-35, изучать конструкцию, размещение и состав оборудования, установленного на самолете. В экспозиции также размещен стенд, моделирующий "полет за лидером", который используется для отработки действий пилота при следовании по траектории полета инструктора. С помощью дополненной реальности можно познакомиться с новой разработкой ОКБ Микояна – перспективным учебно-тренировочным самолетом МиГ-УТС. Сотрудники музея ОКБ вспоминают, что Артем Микоян особо относился к летчикам и говорил, что тысячи конструкторов создают чертежи самолета, тысячи рук рабочих собирают самолет и только один человек летчик-испытатель может сказать правду о самолете.

"На нашей экспозиции вы можете ознакомиться с историей, с великими генеральными конструкторами, летчиками-испытателями, с лучшими самолетами, которые защищали и сейчас защищают небо России, сможете познакомиться с теми новыми технологиями, которые сегодня представлены "вживую", даже сможете полетать на самолете", – сказал врио заместителя управляющего директора ОКБ ОТА, директор ОКБ им. А.И.Микояна Алексей Матвеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Россия
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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