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ЦАМТО

Минобороны Литвы: Киев получит до конца августа 14 бронетранспортеров М113 и ЗРК

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Американский бронетранспортер М113. Архивное фото
Американский бронетранспортер М113. Архивное фото.
Источник изображения: © Public domain/Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force

ЦАМТО, 16 августа. Литва планирует передать Украине в августе 14 бронетранспортеров М113, ЗРК малой дальности, противодронные системы, вездеходы, другие виды оружия и боеприпасы.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Минобороны Литвы.

"Всего в августе Украине передадут 14 бронетранспортеров М113, ЗРК малой дальности с ракетами, противодронные системы, индивидуальные противодронные глушители, вездеходы с запчастями, погрузчики, винтовки, боеприпасы, дымовые устройства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма военной помощи Литвы Украине с начала конфликта превысила 641 млн. евро, а общая поддержка со стороны Вильнюса превышает 1 млрд. евро.

В 2024 году Киев уже получил от Вильнюса бронетранспортеры М577 и М113, противодронные системы, боеприпасы калибра 155 мм, детонационные системы RISE-1, чешский легкий самолет L-39ZA "Альбатрос", боеприпасы для шведского противотанкового гранатомета "Карл Густав" и зимнее оборудование, сообщили в Минобороны.

Как напоминает агентство, в июне 2023 года министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Вильнюс выделил Киеву помощь примерно на 1 млрд. евро, что составило 1,42% ВВП балтийской республики в 2023 году.

После начала российской спецоперации на Украине правительство Литвы заявило, что оборонные расходы уже в 2022 году должны превышать 2,5% внутреннего валового продукта. Сейм Литвы на заседании в марте единогласно принял решение увеличить финансирование Минобороны до 2,52% ВВП, то есть на 298 млн. евро больше, чем в 2022 году.

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Литва
Украина
Продукция
Carl Gustaf M4
L-39
M113 БТР
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