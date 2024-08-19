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Уведомление о возможной поставке Израилю 50 истребителей F-15IA

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 13 августа 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Израилю по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу израильского правительства 50 новых многофункциональных истребителей Boeing F-15IA, также 25 комплектов для проведения модернизации 25 строевых истребителей F-15I ВВС Израиля в вариант F-15I+, примерно соответствующий модификации F-15IA. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая оценочная стоимость предполагаемых поставок и работ составит 18,82 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Изображение истребителя Boeing F-15IA ВВС Израиля (с) Boeing

Согласно уведомлению DSCA, поставки должны быть начаты в 2029 году, генеральным подрядчиком выступит корпорация Boeing. Как следует из текста, программа работ по модернизации израильских самолетов F-15I (Ra'am) в вариант F-15I+ будет осуществляться на территории Израиля и займет восемь лет.

Самолеты F-15IA и F-15I+, согласно уведомлению, должны быть оснащены двигателями GE Aviation F110-GE-129 и бортовыми РЛС Raytheon AN/APG-82(V)1 с АФАР. В целом сопутствующее оборудование, перечисленное DSCA для предлагаемой поставки Израилю с самолетами F-15IA/F-15I+, показывает, что эти самолеты будут примерно соответствовать стандарту других самолетов версии Advanced Eagle, находящихся на вооружении ВВС Саудовской Аравии (модификация F-15SA), Катара (F-15QA Ababil) и США (F-15EX Eagle II).

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Катар
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
Компании
Boeing
Raytheon
Проекты
АФАР
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