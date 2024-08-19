Войти
ЦАМТО

Германия передаст ВСУ до конца года 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных ракетных комплекса

354
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 августа. Германия планирует до конца года поставить Украине около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, 4 ЗРК IRIS-T и 10 ЗСУ Gepard.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале Вооруженных сил Германии, К.Фройдинг представил инфографику со списком вооружений, которые ФРГ планирует до конца года передать Украине.

В этот список входят 2 ЗРК IRIS-T SLM, 2 ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты для них, 10 ЗСУ Gepard, около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Помимо этого, Германия планирует передать ВСУ беспилотники разных типов, различные системы борьбы с беспилотниками, штурмовые винтовки, боеприпасы, различные грузовики, медицинское оборудование и один полевой госпиталь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Dana vz.77
Leopard-1
PzH 2000
Проекты
SLS
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 16:43
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 16:14
  • 3871
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию
  • 17.08 05:31
  • 3
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
  • 17.08 00:55
  • 570
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.08 22:32
  • 1
Минобороны получит Т-90М с «Ареной»
  • 16.08 21:00
  • 1
РВСН начнут готовить специалистов по созданию новых вооружений
  • 16.08 20:47
  • 1
На "Армии-2024" проведена экспертиза инновационных проектов на наличие в них технологий искусственного интеллекта
  • 16.08 20:41
  • 1
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
  • 16.08 20:33
  • 1
Во всеоружии: Ростех на «Армии-2024»