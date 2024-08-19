Германия передаст ВСУ до конца года 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных ракетных комплекса

ЦАМТО, 16 августа. Германия планирует до конца года поставить Украине около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, 4 ЗРК IRIS-T и 10 ЗСУ Gepard.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале Вооруженных сил Германии, К.Фройдинг представил инфографику со списком вооружений, которые ФРГ планирует до конца года передать Украине.

В этот список входят 2 ЗРК IRIS-T SLM, 2 ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты для них, 10 ЗСУ Gepard, около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Помимо этого, Германия планирует передать ВСУ беспилотники разных типов, различные системы борьбы с беспилотниками, штурмовые винтовки, боеприпасы, различные грузовики, медицинское оборудование и один полевой госпиталь.