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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь"

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Управляемый артиллерийский боеприпас "Краснополь"
Управляемый артиллерийский боеприпас "Краснополь".
Источник изображения: © Фото : Ростех/Telegram

"Ростех": "Краснополь" обеспечивает высокую точность в условиях помех в зоне СВО

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей в зоне СВО и по совокупности своих характеристик не уступает аналогичному американскому снаряду Exalibur, заявил РИА Новости представитель компании-производителя боеприпаса "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

"УАС "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей и не уступает по совокупности своих тактико-технических характеристик УАС "Эскалибур" с учетом текущей обстановки с помехами в зоне СВО", - сказали в компании, отвечая на вопрос, какую вероятность поражения целей обеспечивают сегодня в зоне СВО "Краснополи" и выше ли этот показатель, чем у Exalibur.

В августе прошлого года информированный источник сообщил РИА Новости, что, согласно набранной статистике, российские "Краснополи" показывают в зоне спецоперации лучшую точность, чем Exalibur. Собеседник агентства указывал на случаи, когда отечественный снаряд поражает цели прямым попаданием, "в колышек", то есть попадает в центр цели. Для американского снаряда этот показатель существенно хуже.

В августе 2023 года начались поставки в войска модернизированных снарядов с повышенной точностью, которые, согласно заявлению "Ростеха", при соблюдении условий применения неизменно поражают цели – в том числе движущиеся.

Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов.

Высокая точность "Краснополя" позволяет эффективно поражать украинскую бронетехнику, множество таких случаев зафиксировано в СВО. В частности, в конце июля с помощью этого снаряда был уничтожен очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Краснополь
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