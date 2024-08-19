Южнокорейский министр по делам объединения предложил Пхеньяну возобновить диалог

Гонконг. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Министр по делам объединения двух Корей Ким Юн Хо в пятницу призвал Северную Корею откликнуться на предложение Сеула о возобновлении диалога.

"Поскольку президент предложил создать канал диалога между двумя Кореями, призываю Северную Корею принять это", - сказал Ким Юн Хо в ходе брифинга.

Он отметил, что Южная Корея открыта для обсуждения любых тем, включая денуклеаризацию КНДР, гуманитарные вопросы и межкорейские обмены.

"С этой целью межкорейская линия связи и военные горячие линии, которые Северная Корея приостановила в одностороннем порядке, должны быть восстановлены", - заявил министр.

Днем ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил КНДР начать официальный диалог, создав "Межкорейскую рабочую группу".

"Сегодня я предлагаю властям обеих Корей создать "Межкорейскую рабочую группу", - цитирует агентство "Ренхап" речь Юн Сок Еля по случаю 79-й годовщины окончания японской колонизации Кореи.

"Этот орган мог бы заниматься любыми вопросами, начиная от снятия напряженности и заканчивая экономическим сотрудничеством, межличностными и культурными обменами, а также реагированием на стихийные бедствия и изменение климата", - сказал он.