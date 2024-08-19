Снабжение боеприпасами на передовой.

Несмотря на обилие в зарубежных СМИ материалов об огромном количестве артиллерийских снарядов, используемых на Украине, практической стороне снабжения боеприпасами артиллерийских систем внимания уделяется мало.

По сравнению с тем, что было всего 12 месяцев назад, многие страны Запада увеличили свои мощности по производству снарядов, особенно 155-мм калибра, установив дополнительные линии или задействовав больше смен.

Однако, это только часть головоломки. Как только боеприпасы прибывают на Украину (обычно по суше через Польшу), их необходимо передать через тыловые районы передовым подразделениям.

Частично западные боеприпасы поставляются в коробках, но 155-мм снаряды обычно упаковываются на поддоне или в рамном контейнере. Метательное вещество (старые пороховые варианты или более современная модульная система заряда / MCS), и взрыватели поставляются отдельно. Среди них, как и в случае с боеприпасами, существует много различных типов, часто поступающих из разных источников.

Боеприпасы доставляются непосредственно к буксируемой или самоходной артиллерийской установке (САУ) на огневую позицию, или складируются на местности рядом с районом (местом) предполагаемой дислокации артиллерии.

Первый вариант позволяет поддерживать постоянную боевую готовность артиллерийских подразделений. Однако некоторые колесные САУ, используемые Украиной, как правило, не хранят выстрелы на борту на случай попадания в них российской артиллерии или ударов БПЛА, и используют боеприпасы, уже заранее размещенные на земле.

Несколько стран и, включая США, Южную Корею и Турцию, для снабжения боеприпасам разработали специальные платформы – транспортно-заряжающие машины (ТЗМ). Эти системы позволяют подавать новые снаряды напрямую, без выхода экипажа из машины. Обычно они базируются на шасси того же типа, что и САУ, что обеспечивает идентичный уровень мобильности и защиты, а также общую логистику.

ТЗМ M992 (FAASV) на Украине

Армия США на протяжении многих лет использует специализированную ТЗМ для использования с самоходными артиллерийскими системами серии M109 калибра 155 мм/39 калибра – машину поддержки боеприпасов полевой артиллерии M992 (FAASV).

Первоначально эта система была разработана компанией BMY Combat Systems как частный проект под названием «Система доставки боеприпасов» и обычно распределяется по одной машине на одну САУ M109.

FAASV базируется на том же шасси, но имеет приподнятый отсек в задней части, в котором обычно хранятся снаряды 90×155 мм, 96 комплектных MCS и 104 взрывателя. Они подаются в заднюю часть M109 по конвейерной ленте.

В настоящее время по контракту с армией США BAE Systems модернизирует часть парка M992 до стандарта сборки M992A3 Carrier Ammunition Tracked (CAT / Отслеживаемый носитель боеприпасов).

Последний контракт оценен в 493 млн. долл. и размещен в начале августа 2024 года. Производство продлится с августа 2025 по июль 2026 года.

Экспортные продажи FAASV осуществлялись в Египет, Саудовскую Аравию, Испанию и Таиланд.

Большой внутренний объем отсека M992 означает, что он подходит для выполнения ряда других боевых задач, таких как командный пункт или центр управления огнем. Эти решения используются Египтом, Грецией и Тайванем.

Корейская ТЗМ K10 (ARV)

Южная Корея поставила большое количество 155-мм САУ K9 Thunder местной разработки. Для их сопровождения и снабжения боеприпасами разработана ТЗМ K10 (ARV). Машина перевозит в общей сложности 104 155-мм снаряда и 504 MCS. Экипаж состоит из трех человек.

Корейские ТМЗ также заказали другие страны, включая Австралию (обозначение AS10) и Норвегию. Последней из них стала Румыния, которая в июле 2024 года подписала контракт на 54 К9 и 36 ТЗМ K10.

По данным компании Hanwha, испытания показали, что 48 155-мм снарядов могут быть загружены в K9 из K10 менее чем за 18 минут. Для сравнения, незащищенному грузовику требуется около 67 минут, чтобы загрузить такое же количество боеприпасов.

Турецкие САУ Firtina и ТЗМ Poyraz

По аналогичному пути пошла и Турция. Ее 155-мм гусеничная САУ «Фиртина» (Firtina), по сути, является местной версией K9. Для нее была разработана и внедрена ТМЗ для снабжения боеприпасами. Её последнее обозначение – ТЗМ «Пойраз» (Poyraz). Машина выпускаются в соотношении одна к трем «Фиртинам».

Турция имеет давнюю традицию модификации старых платформ для новых боевых задач – «Пойраз» использует компоненты от списанных танков M48 и во многих отношениях, при полной боевой массе 50 тонн, аналогичен FAASV армии США.

Турецкая ТМЗ также имеет приподнятое отделение в задней части и вмещает в общей сложности 96 155-мм снарядов и зарядов, которые подаются в «Фиртину» через телескопический рычаг. Передача снаряда осуществляется автоматически, в то время как для передачи заряда, как говорят, используется полуавтомат.

Не все идут по этому пути. В Великобритании компания VSEL предложила систему снабжения боеприпасами на основе своей самоходной гаубицы AS90, разработанной для Королевской артиллерии, но эта идея не была принята. Находящаяся на вооружении шведской армии 155-мм система BAE Systems Bofors Archer пополняется контейнером, установленным в задней части шасси грузовика 8×8.

Армия обороны Израиля для поддержки гаубиц серии M109 использует небронированный гусеничный транспортер M548. В настоящее время, они применяются во время продолжающегося конфликта в Газе.

Для буксируемых артиллерийских систем обычно используются незащищенные грузовики для перевозки экипажей и некоторого количества готовых боеприпасов, но некоторые страны переходят на полностью укомплектованный артиллерийский парк, поскольку такое решение обещает большую живучесть.

Как всегда, это компромисс между возможностями, живучестью, практичностью и стоимостью. Для некоторых армий закупка большего количества современных гаубиц за счет изготовленных на заказ ТЗМ, когда обычные грузовики могут достаточно хорошо выполнять эту работу во многих обстоятельствах, все еще может иметь наибольший смысл.

По материалам ресурса shephardmedia.com